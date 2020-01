Sir Ian McKellen révèle des journaux privés qu’il tenait tout en fabriquant Lord Of The Rings

Il est difficile d’imaginer que cela fait deux décennies entières depuis l’épopée de Peter Jackson Le Seigneur des Anneaux la trilogie est sortie. Toujours tenue à la plus haute estime, la série fantastique n’est qu’une de ces franchises où l’on ne peut s’empêcher de se demander ce que cela devait être d’avoir été là sur le plateau.

Eh bien, ne vous demandez plus. Sir Ian McKellen a récemment publié sur Twitter comment il tenait un journal tout en filmant les trois photos, qu’il publie désormais sous forme de blog. Dans le tweet, Gandalf lui-même dit qu’il a rejoint le reste du casting le 10 janvier 2000, prêt à commencer l’aventure cinématographique plus grande que nature. Et pendant la réalisation des films, il avait un journal en cours qui documentait son expérience.

Il y a 20 ans, je suis arrivé en Nouvelle-Zélande pour commencer à filmer “Le Seigneur des anneaux”. J’ai rejoint le casting le 10 janvier 2000. Pendant ce temps, j’ai tenu un journal, qui aujourd’hui s’appellerait un blog Peut-être que vous aimerez lire sur ces temps grisants: https://t.co/bJ6Nsqgwi2

– Ian McKellen (@IanMcKellen) 10 janvier 2020

Ce nouveau journal révélateur ne manquera pas d’exciter les fans de Lord Of The Rings, dans lequel l’acteur chevalier cire de façon lyrique à propos de son vol de 12 heures de Los Angeles à Wellington, les discussions de va-et-vient sur l’apparence de la barbe, le monde première, enfin dire au revoir à Gandalf et plus encore.

«Pour le deuxième test, la barbe a été taillée sans soucis par Peter Owen, qui n’avait pas beaucoup confiance en lui ni en les moustaches qui cachaient mes joues. Une fois qu’il eut tout recoupé, je vis une lueur de la sévérité du vieux sorcier. J’ai souri et j’ai essayé un scintillement de Gandalf, l’ami des Hobbits qui admire leur esprit et leur sociabilité. »

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Dans une première entrée, il mentionne comment le tournage a commencé sans lui, car il était ailleurs tout en assumant le rôle de Magneto pour les X-Men des années 2000. C’est un peu impressionnant de lire les pensées personnelles de quelqu’un qui – à l’époque – jouait deux des plus grands personnages du cinéma populaire et cela donne un matériau fascinant.

«Le voyage a donc commencé sans moi. Le lundi 11 octobre, Elijah Wood et al se sont réunis à Hobbiton – et j’entends qu’ils se comportent bien! Je me suis rendu à Toronto, me faisant passer pour Magneto, le maître du magnétisme, sur le tournage des «X-Men» de Bryan Singer. Je viens d’envoyer à Peter Jackson un e-mail de bonne chance. Je ne m’attends pas à une réponse immédiate – la réalisation d’un film prend du temps. “

La plupart de nos journaux intimes sont probablement des mots banaux par rapport à ceux de Sir Ian McKellen. En fait, la plupart d’entre nous n’ont probablement même jamais terminé un journal complet. Mais quand vous êtes l’un des acteurs les plus aimés dans un projet massif comme Le Seigneur des Anneaux, sacrément, vous allez vous assurer de descendre le plus bas possible.

Pour toute personne intéressée (et qui ne le serait pas?), Vous pouvez accéder aux revues de McKellen via le tweet ci-dessus.