Sir Michael Rocks sort un album “Broken Window Of Opportunity”

Sir Michael Rocks existe depuis un certain temps maintenant. Nous lui avons été présentés pour la première fois à travers le duo de rap basé à Chicago, The Cool Kids, et leur premier album en 2011, When Fish Ride Bicycles. Sir Michael Rocks est resté actif à la fois en tant qu’artiste solo et en tant que Cool Kid depuis lors, nous habituant à son oreille excentrique pour les rythmes et les rimes excentriques. Il a abandonné son projet Funds & Access en 2018 et, l’année dernière, The Cool Kids a mis en place des collaborations avec The Alchemist et Kenny Beats. À travers toutes ces entreprises, Sir Michael Rocks a excellé dans l’imprégnation de la personnalité dans sa musique, donc rien ne semble être un cookie-cutter.

Après une promotion minimale, Sir Michael Rocks a sorti son nouvel album, Broken Window Of Opportunity, vendredi. Il propose treize pistes aux sons distincts. Les modèles de pièges traditionnels sont testés et d’autres raps de style bap de boom sont également ajoutés. L’ensemble du projet a une énergie dynamique, qui émane non seulement de la production colorée, mais de thèmes lyriques ludiques. “Art Show” explore la situation difficile de “yo chienne” distrait par les attraits de la scène artistique. Karl Lagerfeld, Virgil Abloh, Art Basel et une exposition Murakami vous volent tous son attention. Comment es-tu censé concourir?

Écoutez Broken Window Of Opportunity ci-dessous et lisez notre interview de 2014 avec SMR ici.

