“Siren” Saison 3: Baby Mermaid Explained – Eline Powell Interview

Nous espérons que Baby Shark a apprécié ses 15 minutes de gloire, car il est sur le point d’être projeté hors de l’eau. Dites bonjour… à Baby Mermaid. Le drame des grands fonds de Freeform, Siren, revient pour sa troisième saison ce soir (9 / 8c), élargissant le monde mystérieux des sirènes, ainsi que l’arbre généalogique personnel de Ryn.

“Pour être honnête, je me suis un peu réveillé”, a déclaré la star Eline Powell à TVLine de la première fois qu’elle a vu le bébé de Ryn entièrement rendu dans la bande-annonce de la saison 3 de l’émission. «Dans ces scènes sous-marines, je dois imaginer que le bébé est là. Je ne savais pas à quoi ça allait ressembler, mais comme vous pouvez le voir par mon sourire, je l’ai joué comme si ça allait être une beauté. Puis je l’ai finalement vu dans la bande-annonce, et ils ont fait un travail merveilleux! Ça a l’air si parfait. Même les minuscules petites mains palmées me font avancer. Vous savez, les mains des bébés et tout ça. Pour moi, c’est un des moments forts de l’émission, un mini Ryn nage autour. “

Bien que le bébé de Ryn – qui grandit actuellement dans l’utérus de Meredith – ne se présente pas dans la première de ce soir en deux parties, rassurez-vous, il nagera plus tard cette saison. En attendant, vous pouvez passer du temps avec le mer-babe ci-dessous:

Quant à savoir comment Ryn s’adaptera à la maternité, Powell n’est pas inquiet. «La maternité sera un instinct primordial pour Ryn», nous rappelle-t-elle. «Cette case est cochée. Mais les circonstances dans lesquelles elle devient mère sont peut-être un peu moins conventionnelles, donc le défi se situe vraiment là. Comment élève-t-elle un enfant lorsqu’elle vit dans deux mondes? Comment équilibrez-vous les deux? Ce sera intéressant. »

En parlant de défis intéressants, un dangereux fauteur de troubles arrive à Bristol Cove cette saison – une sirène puissante et rusée nommée Tia (jouée par la nouvelle série régulière Tiffany Lonsdale) dont les plans pour le monde humain ne correspondent pas à ceux de Ryn.

«La mise en place de [Ryn and Tia’s] la relation est très intéressante », dit Powell. «Ce personnage a une bonne raison et une bonne philosophie derrière ses actions. Mais beaucoup de gens ont de bonnes intentions, cela dépend de la façon dont vous agissez. Tia est également incroyablement avancée. Elle est avec les humains depuis de nombreuses années, donc elle parle couramment et n’a pas de manières de sirène. ” (En d’autres termes, elle a des problèmes.)

Cliquez sur PLAY sur la bande-annonce de la saison 3 de Siren ci-dessous, puis déposez un commentaire avec vos pensées.