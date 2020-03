SiriusXM diffuse gratuitement toutes ses stations jusqu’au 15 mai – .

SiriusXM a rendu son service premium gratuit jusqu’au 15 mai en raison d’un coronavirus.

Vous n’avez pas besoin d’une carte de crédit ou d’un identifiant pour profiter de l’offre gratuite de SiriusXM – téléchargez l’application ou visitez le site Web pour commencer à écouter plus de 300 chaînes gratuitement dès maintenant.

L’offre gratuite de SiriusXM est réservée aux utilisateurs d’Amérique du Nord.

Je travaille à domicile presque tous les jours depuis que j’ai accepté ce poste il y a plus de six ans, mais beaucoup d’entre vous sont assis sur votre canapé ou dans votre bureau à domicile pendant les heures de travail pour la toute première fois. Cela peut être une transition difficile, et vous devez trouver des moyens de rendre votre espace – qu’il soit grand ou petit, calme ou bruyant – aussi confortable que possible afin que vous puissiez être productif dans ce nouvel environnement dans lequel vous vous retrouvez soudainement coincé. .

Personnellement, je préfère que ce soit calme quand je travaille à domicile. Je n’ai pas le téléviseur allumé en arrière-plan ou la musique joue dans mes écouteurs, mais si cela ne vous dérange pas de bruit de fond pendant que vous travaillez, vous devriez envisager de profiter de l’offre à durée limitée de SiriusXM qui vous donnera accès à des centaines de chaînes gratuitement.

Mardi, SiriusXM et l’une de ses personnalités les plus populaires, Howard Stern, se sont associés pour annoncer que sa gamme complète de contenus Premier Streaming sera disponible gratuitement pour les auditeurs en Amérique du Nord jusqu’au 15 mai afin de garder les gens chez eux pendant la pandémie de coronavirus.

Que vous soyez membre de SiriusXM ou non, vous pouvez télécharger l’application SiriusXM ou aller sur SiriusXM.com/streamfree et commencer à écouter plus de 300 chaînes immédiatement sans déposer de carte de crédit ou prendre des engagements financiers. Vous n’aurez pas non plus à annuler quoi que ce soit à la fin de la période d’essai.

“Avec autant de personnes invitées à rester à la maison, nous rendons notre gamme complète de musique, de divertissement, de nouvelles et d’informations en streaming facilement accessible à tous”, a expliqué Jim Meyer, PDG de SiriusXM dans un communiqué de presse. “Dans les jours à venir, nous espérons que ce sera une source précieuse d’informations ou de détournement, un mélange généreux de contenu en direct frais et une source de camaraderie qui vient des hôtes sur nos nombreuses émissions et chaînes. Et il n’y avait pas de meilleur moyen de lancer le contenu Stream Free qu’avec Howard ce matin. »

Il existe un nombre impressionnant d’essais gratuits et d’offres disponibles en ce moment en raison du nouveau coronavirus. En plus de SiriusXM, pratiquement tous les services sportifs haut de gamme offrent aux fans la possibilité d’explorer leurs anciens catalogues gratuitement pendant les prochaines semaines ou mois. Il existe également une variété d’applications qui diffusent des films et des émissions gratuitement, et la semaine dernière, Roku a annoncé son partenariat avec plus de 20 réseaux pour offrir des essais prolongés.

