Sisqo révèle pourquoi il a quitté Dru Hill pour une carrière solo

Dru Hill était l’un des groupes R&B les plus réussis des années 90. Le groupe était composé de quatre membres: Sisqo, Woody, Nokio et Jazz. Les natifs de Baltimore ont fait irruption sur la scène et étaient célèbres pour leur capacité à mélanger le R&B avec le hip hop. Leur harmonie en quatre parties était à la fois brute et fraîche, mais les choses se sont brusquement arrêtées quand ils étaient au sommet de leur jeu après le départ de Sisqo pour sa propre carrière solo.

Pourquoi Sisqo a quitté Dru Hill pour aller en solo

En 1999, Dru Hill avait plusieurs succès à son actif, dont «Nous ne faisons pas l’amour», «Dis-moi», «Dormir dans mon lit» et «Ce sont les temps».

Sisqo avait déjà commencé à s’établir de façon indépendante en tant qu’artiste, écrivain et producteur. Il a co-écrit et coproduit les deux premiers singles pour la nouvelle venue Mya avec ses chansons «It’s All About Me» et «Movin’ On ». Les deux chansons figuraient sur Billboard. Il a également collaboré avec son groupe avec Will Smith sur une piste de titre sur la bande originale de Wild Wild West. Selon les membres du groupe, plus d’attention a été accordée à Sisqo lors de la session d’enregistrement de «Wild Wild West».

Bien que tous les membres soient présents pour l’enregistrement, ils affirment que Sit était préféré pour que Sisqo prenne les devants. “D’après ma compréhension, c’était censé être Will Smith avec Dru Hill, mais quand nous sommes arrivés, il semblait que ce serait Will Smith avec Sisqo”, a expliqué Woody lors de l’épisode du groupe de TV One’s Unsung . “Encore une fois, c’était juste que nous soyons là pour le bien de nous.”

La session s’est avérée être la goutte d’eau finale pour Woody, qui était devenu de plus en plus frustré au sein du groupe. En conséquence, il a quitté, laissant le groupe pour continuer en trio. Mais Sisqo dit que les fans n’étaient pas réceptifs à Dru Hull sans les quatre membres.

“La foule a commencé à diminuer et moins de gens venaient voir Dru Hill se produire”, a déclaré Sisqo. «Je pense que c’était une cause et un effet directs de ce qui s’est passé avec Woody. Après cela, je suis arrivé au niveau et expliqué: «Nous essayons de bloquer cette nouvelle version de Dru Hill dans leur gorge et nous avons ce genre de fenêtre ouverte, je veux faire un album solo.”

Sisqo a eu une carrière solo réussie

La maison de disques du groupe a soutenu la décision de Sisqo de se lancer en solo et le groupe a fait une pause officielle. Pendant la pause, Sisqo a commencé à travailler sur son album solo. Son premier single de son premier album Unleash The Dragon, «Go to Get It», est sorti en novembre 1999. Il a eu un assez bon succès dans les charts, se classant dans le top 40. Mais ce serait son single de suivi qui le catapulter en célébrité solo.

Le célèbre hymne d’appréciation de Sisqo, “Thong Song”, était le deuxième single extrait de son premier album. La chanson est sortie en février 2000 et a remporté quatre nominations aux Grammy Awards, ainsi que d’autres distinctions. “Thong Song” a culminé au numéro un sur le palmarès Billboard Rhythmic Top 40.

Sisqo a sorti deux singles supplémentaires de Unleash The Dragon – “Incomplete” et “Unleash The Dragon”. “Incomplete” a décroché la première place du classement Billboard Hot 100 et du classement Billboard Hot R & B / Hip-Hop Singles & Tracks.

Malgré son succès, il a retrouvé le groupe en 2002 et ils ont continué à sortir de la nouvelle musique ensemble sous plusieurs changements de line-up. Il continue de tourner avec Dru Hill à guichets fermés à travers le monde.