Sister La sœur de Matthew Broderick se remet d’une pneumonie induite par un coronavirus

Matthw Broderick et sa sœur Jane

Janet Broderick “se sent beaucoup mieux” après avoir été hospitalisée et testée positive pour le coronavirus.

La sœur de Matthew Broderick, Janet Broderick, “se sent beaucoup mieux” après avoir été hospitalisée et testée positive pour le coronavirus.

Janet, qui est pasteur à la All Saints Episcopal Church à Beverly Hills, a été hospitalisée après avoir assisté à une conférence dans le Kentucky, et les tests ont confirmé qu’elle était positive pour Covid-19 mercredi.

S’exprimant pour faire le point sur la santé de sa sœur, l’acteur de 57 ans a assuré aux fans que Janet était “sur la voie d’un rétablissement complet” après être entrée en soins intensifs cette semaine pour une “forme grave de pneumonie”. “

«Je suis heureux de dire qu’il se sent beaucoup mieux et qu’il est sur le point de se rétablir complètement. Nous sommes tous très reconnaissants des merveilleux soins qu’il a reçus des incroyables médecins et infirmières des Cedars Sinai. »