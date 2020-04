Six choses que vous avez probablement manquées

Maintenant que NCIS

La saison 17 est terminée, vous rencontrez peut-être un peu de retrait. La saison

a été écourtée en raison de la crise sanitaire actuelle. Comme cela pourrait être long

avant de revenir à nos programmes télévisés réguliers, nous pensions que ce serait

être amusant de faire un voyage dans le passé. Voici le récapitulatif de Showbiz Cheat Sheet

toutes les choses que vous avez probablement manquées lors de la saison 1, épisode 1 de NCIS.

«NCIS» n’était pas toujours le nom de l’émission

Mark Harmon et Michael Weatherly sur NCIS | Cliff Lipson / CBS via .

Une chose que vous remarquerez probablement, c’est que le titre de l’émission est différent. Si vous regardez attentivement pendant le générique d’ouverture, vous verrez brièvement le mot «Navy» apparaître sur votre écran avant le titre «NCIS». NCIS s’appelait autrefois NCIS marine. Le titre a finalement été modifié car il était redondant. Navy Naval Criminal Investigative Service n’a tout simplement pas fonctionné.

Le premier épisode avait un sosie de George W. Bush

NCIS Saison 1, épisode 1, s’ouvre sur une photo d’Air Force One, avec un sosie de George W. Bush. L’un des officiers de marine du vol est invité à dîner avec le président, mais après son repas, l’officier tombe au sol et commence à mousser à la bouche. Gibbs et son équipe doivent déterminer si sa mort est due à des causes naturelles ou si quelqu’un avait l’intention d’assassiner le président.

Le bateau de Gibbs fait sa première apparition

David McCallum et Mark Harmon | Robert Voets / CBS via .

L’une des premières scènes est un plan de Gibbs travaillant sur son

bateau. Si vous regardez régulièrement le spectacle, vous savez que ce bateau est généralement un

point de focalisation dans le sous-sol de Gibbs. La scène finale de cet épisode se termine également

avec Gibbs travaillant sur son bateau bien-aimé.

Tony DiNozzo est à la hauteur de ses pitreries habituelles

Michael Weatherly sur NCIS | Cliff Lipson / CBS via .

Nous avons un premier aperçu de Gibbs et de son équipe. Comme d’habitude, Tony

DiNozzo est à la hauteur de ses pitreries habituelles. À un moment de l’épisode, Tony et Ducky

poser pour des photos devant le sceau présidentiel sur Air Force One quand ils pensent

Gibbs n’est pas au courant de ce qu’ils font. Cependant, Gibbs leur fait savoir qu’il a entendu

la caméra clique et savait qu’ils posaient pour des photos.

Bien que Tony soit l’employé de Gibbs, il n’a pas peur de se connecter

plaintes concernant le travail. L’une de ses plaintes à Gibbs est que le NCIS n’a pas

un jet privé. Quand Gibbs et lui sont appelés pour enquêter sur le

la mort, ils doivent voler commercial, et Tony n’est pas trop heureux à ce sujet. Un autre

chose qui le dérange est quand il passe par le point de sécurité, le

garde n’a aucune idée de ce qu’est le NCIS.

Le Palm Pilot est le gadget de choix

L’agent Todd, qui travaille pour les services secrets

dans cet épisode, s’appuie sur son Palm Pilot pour suivre sa journée. Elle

mentionne le gadget après Gibbs jaillit nonchalamment de sa liste

des règles.

Gibbs sourit plus

Gibbs est beaucoup plus heureux dans les premiers épisodes du NCIS. Dans cet épisode, il sourit beaucoup plus et semble plus léger. Dans les récents épisodes de NCIS, Gibbs est sombre et ne sourit plus autant qu’auparavant. Cela va probablement changer pendant la saison 18 de NCIS.

Le producteur exécutif Frank Cardea a déclaré que les téléspectateurs de TV Insider verront un côté plus doux de Gibbs à l’avenir. Nous avons vu un soupçon de sa vulnérabilité au cours de la saison 17, épisode 20, où il s’est ouvert à McGee sur son service militaire et l’impact de son séjour au Koweït sur lui.

