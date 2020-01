Six leçons hollywoodiennes de cinéastes d’horreur gays – / Film

Si vous ne croyez pas que la représentation dans le cinéma d’horreur est importante, allez voir Horror Noire: A History Of Black Horror. Malgré d’innombrables horizons qui imprègnent cette terre vibrante de leurs empreintes de signature, les films – en particulier les produits de studio grand public – sont largement peuplés des mêmes visages, genres, vous l’appelez. Plus important encore, lorsque les thèmes ou les personnages sortent de la «normalité», les créateurs en charge ne vivent généralement pas ce qu’ils tournent. Rien de tout cela ne suggère que de telles situations sont des échecs automatiques – ce n’est pas le cas – mais l’authenticité et la représentation sont importantes. Voir votre ressemblance à l’écran est une chose, mais vous voir dépeint de manière connective est une liberté que tout le monde devrait avoir.

Entrer Dans le noir’S Baiser de minuit, un slasher gay enthousiaste se concentrant sur le cauchemar d’un Nouvel An centré sur les homosexuels. Écrit par Erlingur Thoroddsen, un écrivain hollywoodien fièrement gay, et réalisé par Carter Smith, un réalisateur gay hollywoodien tout aussi en contact. Bien que cela ne devrait pas être révolutionnaire ou remarquable, il faut respecter Hulu et Blumhouse pour avoir acheté sans restriction une fonctionnalité d’horreur exclusivement gay. Cette démonstration d’engagement signifie quelque chose pour tant de téléspectateurs, c’est pourquoi je voulais demander à Smith et Thoroddsen de naviguer sur Hollywood dans une perspective queer. Voici quelques leçons qu’ils ont apprises en rendant la mort sexy et l’horreur fabuleuse.

Leçon 1: Hollywood aime la nudité féminine, pas tant la nudité masculine

En discutant des expériences cinématographiques antérieures de Smith par rapport à Midnight Kiss, l’artiste a dû faire face à des obstacles lorsqu’il tentait d’équilibrer la «nudité» de l’actrice avec des équivalents masculins. “Il y a un double standard dans l’horreur en matière de nudité”, a-t-il fait remarquer. Dans des situations comme The Ruins (débuts de Smith en 2008), il y a toujours beaucoup de sex-appeal féminin (peut-être contractuel basé sur des conversations) que ce soit des filles qui se glamourent, des scènes de douche torrides, des tenues changeantes – mais Carter souhaite insérer des taquineries au bœuf ont été abattues. «Je n’allais pas gagner un combat pour garder un coup de crosse. C’était tellement frustrant. J’ai dit: «Il y a autant de gens qui veulent voir ses fesses que voir ses seins.» »

Le défi? “Ils n’arrêtaient pas de dire:” Vous devez vous souvenir, dans une salle de cinéma, que les fesses vont être vraiment grandes. “Je me dis:” Je sais, ça a l’air bien … en quoi est-ce un problème? “”

Midnight Kiss est un doigt d’honneur à des années de répression contre le buttox masculin, allant encore plus loin pour explorer les scènes de sexe masculin gay au milieu des boîtes de nuit. C’est le genre d’inclusion qui vous surprend non pas à cause de la répulsion ou du dégoût, mais de la prise de conscience que ces actes sont si rarement intégrés dans le cinéma (grand public ou indépendant). Attendez-vous à * beaucoup * de fesses embrassées de paillettes alors que les hommes contemplent leurs derniers drames ou paranoïas tout en se lavant avant une nuit d’inhibition lubrique. C’était la conception de Smith, qui a laissé tomber une sous-leçon bonus: «En cas de doute, filmez toujours une autre scène de douche. Vous ne pouvez jamais avoir trop de scènes de douche. “

«Ils font de bonnes transitions. Nous sommes vraiment propres! “Disons simplement que lorsque le pendule oscille, le garçon prend de l’élan. Des détails triviaux et inoffensifs pour certains, mais pour d’autres, un aperçu charnu qui est combattu depuis des années.

Leçon 2: Écrivez ce que vous savez

Quand je pense à la façon dont la franchise Child’s Play est devenue ma propriété d’horreur la plus appréciée, Bride Of Chucky se distingue comme le tournant monumental de Chucky. Une réalisation époustouflante pour détourner le dépassement de franchise vers la réinvention et l’innovation. Don Mancini a remarqué comment son scénario Bride Of Chucky venait plus de son cœur, canalisant son vrai moi, dirigé par l’introduction d’un personnage queer dans le monde de Chucky. Mancini a trouvé confiance et revigoré dans son travail de scénariste hollywoodien ouvertement gay, et c’est exactement le même genre de mentalité que Thoroddsen fait écho.

“C’est bien d’écrire ce que vous savez. Plus vous tirerez de vos propres expériences, plus tout ce que vous écrirez sera authentique. Je ne voulais pas me pigeonner en tant qu’écrivain ou réalisateur gay, mais cela se sent beaucoup mieux lorsque vous libérez ces sentiments. Ayez confiance que ces émotions sont bonnes – de bonnes choses viendront. »

C’est cette authenticité que j’écris dans ma critique de Midnight Kiss, car ce sont des personnages avec lesquels j’ai interagi d’un océan à l’autre. Nous nous sommes rencontrés dans des bars, assis à côté de brunchs à côté, et compris tous leurs caprices. Ce n’est pas toujours une constante lorsque les écrivains hétéros décrivent leur interprétation des attributs queer. Comme Smith le confirme, “[Gay horror characters] ont existé sur des références codées et une représentation à peine voilée. “Encore plus, et honnêtement,” Cela fait longtemps que nous voyons des personnages qui parlent comme nous parlons et marchons comme nous marchons et avons les relations que nous avons. “

C’est plus que la représentation au nom de l’égalité. Faire des films comme Midnight Kiss permet aux voix étouffées de partager leurs histoires. Encourage les téléspectateurs à être eux-mêmes et valorise l’individualité, car les normalités à l’écran ne concernent pas une seule apparence dominante. L’une des leçons de Thoroddsen est simple: «Embrassez votre unicité en vous et transformez-la en force.» Aucun civil ne devrait être forcé de mentir au nom de l’entreprise. “Tenez-vous-en à vos armes lorsque les studios ou les producteurs ou quiconque dit qu’un film queer ne vendra pas ou ne trouvera pas d’audience. Je pense que c’est vraiment faux. “

Leçon 3: Il y a un public pour l’horreur gay, et les studios reconnaissent enfin que

Les fans de genre étudiés savent qu’il y a une histoire de sous-texte queer à travers tant d’époques d’horreur, en prenant l’exemple le plus évident de la performance de Mark Patton dans A Nightmare On Elm Street 2: Freddy’s Revenge – et pourtant, cela a si souvent été juste cela. Sous-texte. Les discussions ont souvent été étouffées et les intentions maintenues dans le placard. D’innombrables fans d’horreur queer bénéficient désormais de podcasts comme Bloody Disgusting’s Horror Queers ou de sites consacrés comme Gayly Dreadful de Terry Mesnard. “Il y a beaucoup de fans d’horreur gay et avant de faire un film” d’horreur gay “, je ne pense pas avoir réalisé combien de pauvres âmes attendaient depuis très longtemps pour se voir à l’écran.” La réaction de Smith a du poids .

“Beaucoup de gens, qui attendent depuis longtemps, sont enthousiasmés par ce type de mouvement – celui qui a l’impression qu’il commence à prendre de l’ampleur.”

La question devient maintenant: comment les studios aborderont-ils le cinéma LGBT à l’avenir? Alors que Jordan Peele se retrouve à la tête de la représentation noire à travers le cinéma de genre, qui le fera pour la communauté queer? Selon Smith, les studios réclament cette réponse. “La moitié des réunions que je prends maintenant, les gens disent:” Nous voulons que les homosexuels sortent. “”

Pourrait-il y avoir une version queer de la réaction de Peele contre la tokenisation spécifique dans le cinéma d’horreur? Thoroddsen semble le penser. «Vous avez vu ce qui s’est passé lors de la sortie de Get Out. Un public sous-représenté a fait exploser ce film. »Il est tout aussi important de bien traiter ces thèmes. “Je ne sais pas si [producers] reconnaîtrait le gay Get Out s’ils le voyaient. Les gens disent ces descriptions, mais ils ne savent pas trop ce qu’ils recherchent. »

Le public peut flairer la représentation forcée, et en particulier dans la culture scandaleuse actuelle de Twitter, les studios doivent être extrêmement prudents mais tout aussi réfléchis. «Cela doit venir d’un cinéaste queer, cet endroit authentique, et les studios doivent nous faire confiance en sachant ce que nous faisons.» La soif de représentation de Thoroddsen est parallèle à son souhait que la représentation soit correctement abordée, en continuant à commenter sur son temps passé à créer Midnight Kiss avec Blumhouse et Hulu. “Il y avait beaucoup de confiance de Blumhouse et Hulu pour ce que nous faisions et essayions d’accomplir, pas de réel recul.”

“Je suppose qu’il y aurait eu plus de nudité frontale si on nous avait donné notre chemin”, a plaisanté Smith.

Les objectifs actuels consistent à arriver à un point où le paysage de Midnight Kiss n’est pas choquant. “C’est un pas dans la bonne direction et j’espère que dans quelques années, il y en aura plus.” Thoroddsen fait preuve d’optimisme tout en reconnaissant que nous n’avons pas tout à fait vu “l’explosion” de l’horreur queer qui est pleine d’espoir à venir. «C’est très excitant parce qu’il y a déjà eu des films d’horreur homosexuels. Nous ne sommes pas les premiers, mais avec cette plate-forme? “Quel moyen plus rapide d’atteindre un public de masse, et plus important encore, quel meilleur moyen pour Hulu et Blumhouse de récompenser les données démographiques exactes qui ont soif d’un fabuleux slasher comme Midnight Kiss. Crédit lorsque le crédit est dû.

Leçon 4: Vous savez tous que l’horreur est super bizarre, non?

Comme Thoroddsen le rappelle, «Le genre d’horreur est super étrange en général, donc ce n’est pas un gros effort pour tirer ces éléments.» Alors que les dissidents se plaignent de garder la politique et la représentation hors de leurs divertissements, je (et d’autres) rions en sachant que leurs films préférés abritent (flagrant) sous-tons queer. “Qu’il s’agisse de la méchante ou de la dernière fille garçon manqué, nous voyons la bizarrerie inhérente au genre – le genre est représenté dans beaucoup de films d’horreur avec beaucoup de fluidité.” Une récente résurgence de l’horreur queer avec des titres comme Knife + Heart et Midnight Kiss pousse des personnages gays au premier plan, mais de telles représentations ne sont pas nouvelles.

Dit Thoroddsen, avec l’accord de Smith, «Nous avons dû nous contenter, pendant longtemps, de ces petites choses. Choses sous-textuelles. Je pense qu’il est temps pour nous de mettre ces choses au premier plan. “En référence à Freddy’s Revenge,” Comment pouvez-vous dire que [queerness] ne fait pas partie du genre – il fait littéralement partie du genre depuis des années et des années. C’est cette chose étrange d’admettre un tel qui fait peur aux gens. “Bien sûr, ce que certains pourraient craindre, c’est le réveil d’un autre. La mémoire de Freddy’s Revenge de Smith est beaucoup plus douce: «Je pense que c’était probablement la toute première fois que je voyais un personnage gay à l’écran. Pas seulement dans un film d’horreur. »

Pourquoi est-ce important? «Je me suis reconnu. Je me suis vu dans [Jesse] et c’est quelque chose de précieux. La représentation est importante, surtout dans le genre que vous aimez. »

«Si vous regardez le genre d’horreur, ces éléments ont été là tout le temps. Revenez aux films plus codés comme Psycho, où vous avez littéralement un homme travesti qui usurpe l’identité de sa mère et de ses assassins. Regardez Dressed To Kill, quelque chose qui peut être problématique, mais nous sommes d’accord, car c’est tellement exagéré et ridicule. Ces éléments ont été là tout ce temps. »Thoroddsen a raison.

Leçon 5: Plus de distribution et d’équipage gay, s’il vous plaît!

Cela ne veut pas dire qu’un acteur hétéro ne peut pas jouer un rôle gay ou vice versa. Il s’agit davantage de permettre aux acteurs et aux équipes LGBT d’embrasser de l’intérieur les personnages qu’ils attendaient. Il s’agit de confort, de communauté et de ne pas se sentir constamment dépassé en nombre. «C’est tellement agréable de ne pas être le seul gay du village», confirme Smith. «Devant et derrière la caméra, des acteurs aux monteurs, cela rend l’histoire beaucoup plus légitime et le processus de tournage plus amusant.» Blumhouse et Hulu étaient catégoriques sur le fait de vouloir travailler avec des acteurs étranges pour les rôles, ce qui était quelque chose qui était jamais à propos de «queer ne peut être queer» – ce qui était une première pensée passagère, mais a finalement conduit Smith à embrasser un ensemble entièrement gay.

«Lorsque les acteurs se connectent avec les mots de la page, ils se connectent avec l’ambiance sur le plateau et les personnages.» Cela va de pair avec «écrivez ce que vous savez». Qui de mieux, par exemple, pour adapter un activiste queer tout au long de sa vie histoire qu’un écrivain queer dont la réponse émotionnelle écraserait la manipulation distanciée d’un écrivain hétéro du sujet? “L’écriture d’un homme hétéro sur le rôle gay est un peu différente de, vous savez, l’écriture réelle d’un homme gay.” C’est indéniable. «Je ne peux qu’imaginer être un acteur queer et avoir à lire toutes ces histoires droites sur leur vie et enfin obtenir quelque chose avec lequel ils peuvent réellement se connecter.»

Les acteurs gays n’ont pas toujours eu le plaisir de se voir dans les arcs écrits pour eux. Les conversations sur le tournage de Midnight Kiss ont fait ressortir les expériences du passé des acteurs. “Si souvent dans les rôles gays, la répartition des acteurs est légèrement féminine ou passe aussi droite.” Smith a continué en rappelant comment c’était typiquement des “choses superficielles” qui étaient écrites comme le point déterminant du personnage. Par opposition à quoi, demandez-vous? “Un personnage dont la fonction dans l’histoire n’a rien à voir, nécessairement, avec leur sexualité – ce qui est rafraîchissant.”

“C’est rare. S’il y a une personne gay dans un film, ce sont généralement les seuls et un personnage secondaire. L’assistant ou le soulagement comique. »C’est pourquoi le changement est important. L’analyse de Thoroddsen est sur l’argent, en ajoutant des attributs tels que “flamboyant” ou “volant”. Ce sont les arcs de bouffon dans lesquels de nombreux acteurs gays ont été typés, donc se sentir aussi à l’aise dans leurs fausses peaux qu’ils le font en réalité est une merveilleuse pensée.

Leçon 6: Les histoires d’horreur gay sont des histoires d’horreur universelles

Raconter une histoire d’horreur gay ne représente pas des eaux mal comprises qui laisseront quatre-vingt pour cent du public se gratter la tête. Les histoires humaines peuvent être comprises avec une considération universelle parce que, peu importe comment vous vous identifiez, nous sommes tout cela: humains. “En tant que personne qui aime les films d’horreur depuis aussi longtemps qu’il se souvienne, lire sur un personnage hétéro ne me gêne jamais de vivre ou d’apprécier une histoire.” Smith se trouve depuis longtemps dans des hétéro-personnages par nécessité, mais sans dédain. «Le chagrin est le chagrin ou la jalousie est la jalousie, que ce soit entre deux hommes, deux femmes ou un homme et une femme», lance Thoroddsen. Imaginez avoir le privilège de voir votre ressemblance à l’écran pendant des décennies, puis projeter l’indignation lorsqu’elle est marginalisée et le public maltraité gagne même une fraction de cette justice due?

“Tout le monde peut comprendre ce que cela fait d’avoir des relations étranges et foutues avec vos ex, ou à quel point c’est formidable de trouver ce meilleur ami qui sera toujours là pour vous.” Gay, hétéro, trans, peu importe ce que ces sont des expériences dans toutes nos vies. «Cela n’a rien à voir avec qui tu couches. Ce n’est pas une question de sexe ou d’agendas ou quoi que ce soit sur l’âge ou tout ce dont les gens se plaignent. »Eh bien, pour être juste, Thoroddsen rappelle en plaisantant à Smith le film qu’ils ont réalisé ensemble. «Il y a beaucoup de sexe.» À quoi Smith riposte brusquement et de manière ludique la réponse la plus naturelle. “Je suppose que si la nudité masculine vous met mal à l’aise, surmontez-la.”

“Midnight Kiss est un film slasher, mais je voulais vraiment que ces personnages se sentent réels, et que leurs problèmes en plus de fuir le tueur – leurs problèmes interpersonnels – provenaient d’un endroit réel.” Un succès facile pour Thoroddsen, étant donné la façon dont le ci-dessus est vrai. “J’espère que ce sera aussi pour les gens qui ne connaissent pas la culture gay ou qui n’ont aucune idée de ce à quoi ressemble un groupe d’amis gay, ce sera juste très excitant.” En tant qu’homme cis blanc hétéro qui s’est vu devant la caméra depuis la naissance, je suis fatigué de revoir encore et encore le même vieux. Les films sont censés être des évasions dans des domaines inconnus, et les espoirs de Thoroddsen sont exactement ce que représente la représentation.

Nous devons arrêter ces «peurs» préconçues de l’horreur gay qui sont «différentes» ou «étranges». Il y a beaucoup de place pour tout le monde autour de la table de l’horreur; toutes les opportunités de conceptualisation invisible des voix à percer. Laissez les «peurs» à l’écran pour que les personnages se battent. Terminons avec les mots de Thoroddsen:

«Ce que je vois souvent, c’est« Pourquoi faut-il que ce soit gay? Pourquoi ne peut-il pas s’agir simplement d’une histoire normale? »À cela? Midnight Kiss est une histoire normale. Vous n’êtes tout simplement pas habitué à voir ces personnages à l’écran, mais la façon dont ils interagissent les uns avec les autres, cela ne devrait pas changer votre expérience. C’est une nouvelle tournure sur quelque chose, en particulier dans un film slasher. C’est une nouvelle tournure sur une formule reconnaissable. Vous ne devriez pas avoir peur de ça. Tu devrais être excité. Vous pouvez toujours revenir à vos films du vendredi 13, les choses avec lesquelles vous avez grandi, mais pourquoi ne pas laisser ce genre de nouvelle version des événements vous surprendre? Si les téléspectateurs regardaient réellement un film au lieu d’imaginer ce que cela allait être, je pense qu’ils se surprendraient par la façon dont ils apprécient ce titre ou par quel intérêt ils ont de nouvelles perspectives. »Cela n’aurait pas pu être meilleur.

Articles sympas du Web: