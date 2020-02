Skeet Ulrich et Marisol Nichols au départ de Riverdale

Skeet Ulrich & Marisol Nichols au départ de Riverdale

L’année dernière a vu la mort prématurée de Luke Perry (Il était une fois à Hollywood), ce qui a mené à sa radiation nécessaire du drame pour adolescents de The CW Riverdale, et maintenant la série voit le départ de deux autres parents avec Skeet Ulrich (Crier) et Marisol Nichols (Spirale) sortant avant la cinquième saison, selon TV Guide.

Ulrich a joué le rôle de FP Jones, père de Jughead (Cole Sprouse), tandis que Nichols représentait Hermione Lodge, mère de Veronica (Camila Mendes), et bien que les deux aient vu des arcs plus positifs la saison dernière, le premier voyant un arc de rachat fort tandis que le dernier a pu se réconcilier avec sa famille.

“Je suis fier d’avoir fait partie d’un groupe de personnes aussi talentueux, devant la caméra et derrière», A déclaré Ulrich dans un communiqué. “Mais j’ai décidé qu’il était temps pour moi de continuer à explorer d’autres opportunités créatives. “

“J’ai passé un moment incroyable à donner vie à Hermione Lodge et à travailler avec mon incroyable casting, qui est devenu une famille“, A déclaré Nichols dans un communiqué, mentionnant également qu’elle attend avec impatience le prochain chapitre.

“Une partie de la vie Riverdale – et une partie de la croissance – dit au revoir aux gens», A déclaré le showrunner Robert Aguirre-Sacasa. “F.P. et Hermione ne sera jamais loin de nos cœurs. Et, bien sûr, ils sont toujours les bienvenus dans Riverdale. “

KJ Apa joue le rôle d’Archie Andrews dans la série avec Lili Reinhart comme Betty Cooper, Mendes comme Veronica Lodge, Ashleigh Murray comme Josie McCoy, Sprouse comme Jughead Jones et Madelaine Petsch comme Cheryl Blossom. La série met également en vedette Mark Consuelos, Casey Cott, Ulrich, Mädchen Amick et Vanessa Morgan.

Basé sur les personnages d’Archie Comics, Riverdale est originaire de Warner Bros. Television et de CBS Television Studios, en association avec Berlanti Productions, avec les producteurs exécutifs Roberto Aguirre-Sacasa, Greg Berlanti, Sarah Schechter et Jon Goldwater.

La quatrième saison devrait revenir mercredi soir!