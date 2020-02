Skip Bayless exhorte les 49ers à signer Tom Brady, les fans réagissent

Skip en a assez vu Jimmy G.



Skip Bayless est connu pour être l’une des voix les plus fortes des médias sportifs et lorsqu’il voit quelque chose qu’il n’aime pas, il nous le fait savoir. Bayless est un pilier de Undisputed de FS1 où il peut être vu débattre quotidiennement de Shannon Sharpe. Hier soir, c’était le Super Bowl et après le retour des Chiefs de Kansas City pour vaincre les 49ers de San Francisco, Bayless a été excité par le jeu du quart-arrière des Niners Jimmy Garoppolo.

Jimmy G a été bon pendant les trois quarts, mais dans le cadre décisif, il était tremblant et a permis aux chefs de revenir et de gagner. Bayless avait l’impression que son jeu était inacceptable et maintenant, il demande aux 49ers de couper le QB et de signer Tom Brady à la place. Bien sûr, Garoppolo était un remplaçant pour Brady en Nouvelle-Angleterre.

“C’est ce que je ferais: je couperais Jimmy G et signerais Tom Brady pour 2 ans de plus. Brady vivrait et adorerait rentrer chez lui. Il a commencé comme fan de 49er à San Mateo”, a expliqué Bayless. Comme vous pouvez l’imaginer, les fans de 49ers n’ont pas accepté trop gentiment cette suggestion et ont immédiatement répondu à Bayless avec leur mécontentement.

Découvrez quelques-unes des réactions ci-dessous et faites-nous savoir si vous êtes d’accord avec l’hôte incontesté.

