Skippa Da Flippa fait son retour “juste à temps”

Skippa Da Flippa a gardé les fans sur ses gardes pour le Still Havin 2. Malheureusement, cela ne s’est pas encore produit, mais cela ne signifie pas qu’il n’est pas en route. À la suite du retard, il a lancé son nouveau projet, Just In Time aujourd’hui, pour retenir les fans pendant la semaine et demie suivante jusqu’à ce qu’il abandonne Still Havin 2. Lacé avec cinq titres au total, le rappeur le maintient seul sans toutes les fonctionnalités. Pour tout fan de Flippa, Just In Time va sûrement nourrir votre besoin de nouvelles musiques de sa part.

“Je sais que mes fans sont très mécontents de moi en raison du manque de puttin out SH2, mais croyez-moi si c’était aussi simple que ça aurait été sorti il ​​y a un an, gardez également à l’esprit la création et le perfectionnement d’un artisanat et un nouveau son prend du temps et de la patience “, a-t-il écrit sur Instagram la semaine dernière. “Rien de plus parfait que le timing de Dieu. Autant que je puisse me plaindre, je ne le ferais jamais, nous traversons les choses quotidiennement en tant qu’humains et j’ai appris à faire face au stress et à d’autres conneries personnelles. Cela étant dit et le fait que j’ai plus de 2200+ disques mis en place et prêts à partir, j’ai l’impression que je dois tout à mes fans en moi! “

