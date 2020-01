Sky In Talks pour apporter Disney + aux boîtes Sky Q

Disney + devrait être lancé au Royaume-Uni le 24 mars et l’un des plus grands fournisseurs de satellites, Sky (détenu par Comcast), a été en pourparlers avec Disney tout au long du week-end pour apporter l’application Disney + aux boîtiers Sky Q.

Selon le Daily Telegraph, cela devrait être un accord pluriannuel, qui aiderait à garder les rivaux de Sky, Virgin Media et BT en lock-out. L’accord serait similaire à celui que Sky a conclu avec Netflix. Le boîtier Sky Q dispose d’une application Netflix intégrée au décodeur, ce qui permet aux consommateurs d’accéder plus facilement à Netflix. Et fait partie du plan de Sky d’offrir une large gamme de services de streaming à travers sa boîte, pour empêcher ses abonnés de «couper le cordon».

La mise à disposition de l’application Disney + sur les boîtiers Sky Q augmentera le nombre d’appareils sur lesquels Disney + est disponible au Royaume-Uni et augmentera le nombre d’abonnements de plusieurs millions, tout en donnant également des revenus à Sky sur les abonnements vendus via eux.

Ce n’est pas une énorme surprise car l’année dernière, nous avons signalé que Luke Bradley-Jones était devenu vice-président directeur, Direct-to-Consumer et directeur général, Disney + Europe et Afrique. Et son travail précédent travaillait chez Sky et a aidé à lancer Sky Q.

Souhaitez-vous utiliser Disney + sur votre box Sky Q?

