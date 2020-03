Sky Katz présente sa vidéo ‘Crushin’

Première

Sky Katz est «Crushin».

Quand elle ne joue pas Tess sur «Raven’s Home» de Disney Channel, l’actrice de 15 ans continue de poursuivre son premier amour – la musique. Le rappeur, qui a fait ses débuts dans «America’s Got Talent», évoque le jeune amour dans la vidéo de son nouveau single «Crushin».

Le clip réalisé par Nayip Ramos trouve la sensation des médias sociaux écrasant un garçon qu’elle aime. Entre son passage en studio, elle réfléchit à son coup de cœur et se remémore leurs dates ensemble. Mais son emploi du temps chargé ne fait que l’empêcher.

“Je vous aime bien, mais je n’ai pas vraiment le temps / j’écrase des sacs d’argent et des fonds”, rappe Sky.

En parlant avec Rap-Up, elle a révélé l’inspiration derrière la piste. «L’histoire reflète quelque chose que je vivais dans ma vie au moment où j’ai écrit cette chanson avec ROE», explique Sky. «J’ai eu le béguin et j’essayais de trouver du temps pour cette personne, mais étant occupé par le théâtre et la musique, je n’ai presque pas eu le temps de sortir avec lui.

La vidéo a été tournée dans trois endroits différents de Los Angeles, dont le bowling de Pinz, Game Over Pizza et le studio. “Cette chanson est différente de toutes les chansons que j’ai jamais publiées, car elle est la plus personnelle pour moi et se rapporte aux autres”, ajoute Sky. “Je veux continuer à devenir de plus en plus personnel sur mes chansons afin que mes fans puissent me connaître et savoir ce que je pense et vivre.”

Regardez la vidéo “Crushin” exclusivement sur Rap-Up et recherchez plus de musique de Sky.

