Skybound Games lance les quatre saisons de “ The Walking Dead ” de Telltale pour changer, Steam

Skybound Games a annoncé aujourd’hui que non seulement The Walking Dead de Telltale sera de retour sur Steam, mais aussi que tous les épisodes feront leurs débuts sur la Nintendo Switch!

The Walking Dead: Season Two et The Walking Dead: A New Frontier rejoignent pour la première fois aujourd’hui la première saison et la dernière saison sur le Nintendo eShop. De plus, Skybound Games réédite la saison un et la saison deux, tout en ajoutant The Walking Dead: A New Frontier et The Walking Dead: The Final Season au Steam Store plus tard cette semaine pour les fans.

Les quatre épisodes seront disponibles en téléchargement numérique sur le Nintendo eShop aujourd’hui et sur le Steam Store plus tard cette semaine pour 14,99 $ chacun.

Pendant ce temps, pour ceux qui ont déjà joué aux jeux, vous pouvez vous attendre au prochain The Walking Dead: Saints & Sinners pour VR, qui sort ce jeudi 23 janvier (que vous pouvez précommander ici).

The Walking Dead de Telltale est également disponible sur PlayStation 4 et Xbox One.