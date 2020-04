Slasher ‘Dr. Giggles était un long métrage épisode “Contes de la crypte” [We Love ’90s Horror]

Les années 90 ont souvent un mauvais rap avec les fans d’horreur. Après les nombreux slashers et films d’effets sur les créatures réussis des années 80, les années 90 offraient une variété différente de plats d’horreur. Bien qu’il y ait eu beaucoup de succès, de joyaux cachés et de classiques mal compris, les années 90 n’obtiennent généralement pas le genre d’amour que les autres décennies éprouvent en matière d’horreur. Il est temps de changer cela.

Une partie de la raison pour laquelle l’horreur des années 90 ne reçoit pas l’amour qu’elle mérite est que la décennie n’a pas un ton facilement identifiable et définitif. Alors que toutes les décennies ont une variété d’horreurs, les années 70 et 80 ont une conception généralisée de leur consistance tonale. Certes, cette lecture dominante d’une décennie n’est jamais vraie, mais elle colore néanmoins la perception que les gens ont de la décennie. Les années 90 ont été une époque où l’horreur grand public était délicieusement diversifiée, mais cela signifie également qu’il y a plus de films qui ne cliquent pas avec un public parce qu’ils sont tellement différents.

Tel est le cas avec Dr. Giggles, l’horreur / comédie de 1992 du réalisateur / co-scénariste Manny Coto. L’histoire est un riff farfelu sur un conte de feu de camp «légende de la ville» éprouvé. Cette fois, le boogeyman est le fils d’un médecin disgracié, le Dr Evan Rendell, qui est devenu fou en essayant de sauver sa femme mourante en arrachant le cœur de ses patients. Après que la ville a tué Rendell, son fils s’est échappé mais a finalement été placé dans un établissement psychiatrique. Au début du film, le Dr Evan Rendell Jr. éclate et décide de se venger de la ville qui a assassiné son père.

Il est facile de voir pourquoi le Dr Giggles n’a pas cliqué avec le public à l’époque. Le réalisateur Manny Coto a essentiellement transformé un épisode Tales from the Crypt en un long métrage – approprié car il avait dirigé l’épisode “Mournin ‘Mess” qui a été créé un an plus tôt – et ce genre de riff de bande dessinée sur l’horreur est difficile pour un large public. Mais, près de trente ans plus tard, nous pouvons apprécier le Dr Giggles pour ce que c’est.

Et c’est une véritable émeute d’un film.

Le Dr Giggles n’a pas honte de son riff de goofball sur le film slasher, et il profite de toutes les occasions possibles pour s’amuser avec ses prémisses et son caractère. Si vous pensez que M. Freeze dans Batman & Robin teste les limites de l’humour calembour, vous devez être témoin de l’attitude effrontée du Dr Giggles quand il s’agit de faire des blagues de médecin. C’est tellement impressionnant et implacable que vous ne pouvez pas vous empêcher de l’aimer.

Une grande partie de ce ton réussi à travailler est grâce à Larry Drake en tant que médecin titulaire. Drake ne reçoit pas assez d’éloges pour son incroyable talent en général, mais son travail chez Dr. Giggles est l’une des rares fois où il a pu se tenir sous les projecteurs. Il a clairement compris comment tenir la ligne avec ce genre de matériel – il était apparu dans deux épisodes de Tales from the Crypt avant cela – et c’est son équilibre tonal habile qui fait de Rendell un méchant si amusant et engageant. Drake sait qu’il est là pour être amusant et idiot, mais cela ne signifie pas qu’il joue le rôle d’un clown de fête. Drake interprète les motivations de Rendell comme authentiques, et c’est ce sens du sérieux qui renforce le personnage en quelque chose de plus qu’une plaisanterie de papa.

Les performances de Drake suffiraient à elles seules pour recommander le Dr Giggles, mais le film est aussi un mélange de flair de réalisateur et d’effets / gags gonzo. Coto a clairement plus qu’un peu d’amour pour Sam Raimi, et ses configurations énergiques et ses gags exagérés renforcent le fait que le film veut que vous riez avec lui. De la liposuccion meurtrière aux empalages de thermomètres, le Dr Giggles fait tout ce qu’il peut penser en ce qui concerne son gadget psycho-médecin. C’est exactement ce que vous attendez de ce type de film! Quiconque reproche au film de plonger la tête la première dans sa valeur de marque n’est tout simplement pas là pour ce genre d’humour à éclaboussures.

Heureusement, le temps a été extrêmement gentil avec le Dr Giggles. L’approche exagérée et les performances solides du plomb se combinent si parfaitement d’une manière que le début des années 90 ne faisait pas avec. Si vous cherchez quelque chose pour vous faire sourire, le Dr Giggles prouvera que le rire est le meilleur remède.