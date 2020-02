«Sleepy Hollow» nous a donné le magnifique film d’horreur de Tim Burton dont nous rêvions [We Love ’90s Horror]

Les années 90 ont souvent un mauvais rap avec les fans d’horreur. Après les nombreux slashers et films d’effets sur les créatures réussis des années 80, les années 90 offraient une variété différente de plats d’horreur. Bien qu’il y ait eu beaucoup de succès, de joyaux cachés et de classiques mal compris, les années 90 n’obtiennent généralement pas le genre d’amour que les autres décennies éprouvent en matière d’horreur. Il est temps de changer cela.

Un réalisateur que nous n’incluons pas souvent dans la discussion d’horreur plus large est Tim Burton. Il a de nombreux fans grâce à sa longue et riche carrière, mais même si beaucoup de ses films présentent des éléments d’horreur, ils ne sont pas souvent considérés comme des films d’horreur directs par la communauté. Que cela ait à voir avec leurs attributs comiques, fantastiques, musicaux ou d’animation, je ne sais pas. Pourtant, il est étrange de voir un réalisateur aussi passionné d’horreur ne pas être reconnu comme l’un des plus grands horreurs.

Cependant, Burton a plongé ses orteils dans une horreur incontestable et pure et simple au moins une fois dans sa carrière. En 1999, il s’est attaché à diriger une toute nouvelle version de la courte histoire emblématique de Washington Irving «La légende de Sleepy Hollow». Et le résultat est l’un des plus beaux films d’horreur des années 90. Zut, Sleepy Hollow pourrait être l’un des films d’horreur les plus magnifiques de toute décennie.

Le script de Andrew Kevin Walker (avec un crédit d’histoire de Kevin Yagher) prend la prémisse de base du conte d’Irving – un homme nébuleux nommé Ichabod Crane (Johnny Depp) arrive dans le petit village tranquille de Sleepy Hollow et apprend une légende terrifiante centrée sur une figure fantomatique connue sous le nom de Cavalier sans tête – et la remixe en un mystère de meurtre avec des complots, des énigmes et une sorcellerie informant l’intrigue.

Si vous êtes un fan irréductible d’Irving, cette prise ne sera pas votre confiture. Le film de Burton retire Ichabod Crane de son statut de professeur et fait de lui un agent de police. Crane essaie d’utiliser des méthodes plus progressistes dans son travail de détective – cela comprend une variété de gadgets steampunk loufoques et une approche plus médico-légale des enquêtes sur les homicides – mais il rencontre le dédain de ses supérieurs et des habitants ruraux de Sleepy Hollow. Crane est dégoûté à la vue de la violence (souvent à des degrés comiques) mais est déterminé à découvrir qui coupe la tête à Sleepy Hollow… et pourquoi.

Avant de commencer à parler de la production de ce film, parlons du casting. L’étoile de Johnny Depp n’est plus aussi brillante qu’avant, mais il pourrait être à son apogée comme la grue écureuil Ichabod dans Sleepy Hollow. J’ai entendu dire que Depp est un acteur de caractère dans l’âme, mais sa beauté l’a forcé à devenir un homme de premier plan. Ses meilleurs rôles trouvent souvent un équilibre délicat entre ces deux mentalités opposées, et son travail dans Sleepy Hollow exploite les deux parties de ses compétences pour obtenir des résultats glorieux. Cela peut sembler incroyable, mais je dirais que Sleepy Hollow propose certaines des meilleures performances de Depp.

La distribution environnante est une cavalcade de talents. Christina Ricci puise dans son allure naturellement éthérée en tant que Katrina Von Tassel tout en se révélant être un personnage incroyablement fort et ingénieux. Miranda Richardson menace de voler le film en tant que Lady Van Tassel, mais je ne peux pas dire pourquoi au cas où vous verriez Sleepy Hollow pour la première fois. Et le reste de l’ensemble est empilé avec des acteurs de formation classique comme Michael Gambon, Richard Griffiths, Michael Gough, Ian McDiarmid, et Christopher Lee. Sans parler d’une apparence astucieuse de Christopher Walken en tant que cavalier sans tête sans tête. Mon Dieu, c’est le seul film auquel je peux penser autre que Starship Troopers qui utilise correctement Casper Van Dien! Il suffit de dire que les acteurs de ce film sont A +.

Mais parlons de la vraie star de Sleepy Hollow: la production. Le budget rapporté est de 70 millions de dollars, mais d’autres points de vente ont un budget aussi élevé que 100 millions de dollars. Quel que soit le chiffre réel, chaque centime est affiché à l’écran. Sleepy Hollow dégouline de texture et d’atmosphère grâce au travail phénoménal du concepteur de production Rick Heinrichs et les nombreuses autres personnes impliquées dans les aspects techniques du film comme la costumière Colleen Atwood. Voir les décors extravagants et énormes rappelle que faire des choses crée pratiquement un effet très différent pour le spectateur et les acteurs.

Ian McDiarmid venait juste de sortir du tournage de Star Wars: Episode I – La menace fantôme et il a fait la remarque suivante: «Venant du monde de l’écran bleu de Star Wars, c’était merveilleux de voir des décors de perspective gigantesques et magnifiquement faits et des vêtements merveilleux, et aussi les gens recréent un monde. C’est comme la façon dont les films étaient faits auparavant. “

Je m’en voudrais également de ne pas souligner que Sleepy Hollow est un film de démonstration d’effets. Bien que quelques effets numériques montrent maintenant leur âge, la majorité des effets du film sont impressionnants. Il y a un certain nombre de bons gags gore – mon préféré pourrait être quand Richard Griffiths est décapité et sa tête tourne avant de tomber – et c’est génial de voir ce genre d’horreur classé R être joué pour un large public.

Ce ne sont pas seulement les composants visuels qui font que Sleepy Hollow se sent grandiose. Collaborateur musical de longue date de Burton Danny Elfman livre l’un de ses meilleurs scores. Si vous pensez que la musique d’Elfman pour les films de Burton semble très similaire et s’appuie sur des styles répétitifs, Sleepy Hollow vous offrira quelque chose de très différent. Il y a un sentiment d’appréhension plus profond dans beaucoup de morceaux, ainsi qu’une théâtralité plus consciente du travail d’Elfman sur Sleepy Hollow qui le distingue de ses airs habituels de Burton.

Nous déplorons souvent que les films d’horreur n’obtiennent pas la reconnaissance qu’ils méritent de la part du cinéma, il est donc important de noter que Sleepy Hollow est un film primé aux Oscars. Il a remporté le prix 1999 de la meilleure direction artistique et il le méritait vraiment. Sleepy Hollow est une réalisation visuelle époustouflante qui avait fière allure lors de sa sortie mais qui est encore meilleure aujourd’hui. Et avec le film qui fête ses vingt ans l’année dernière, je pense qu’il est temps de le reconnaître comme la plus grande et la plus audacieuse contribution de Tim Burton au genre de l’horreur.