Slim Foundation et SEP terminent la reconstruction de 244 écoles

Mexico.- Le malheur qui a marqué des milliers de familles avec le séisme du 19 septembre 2017 en les laissant sans abri, semble être un cauchemar Ce n’est pas fini car avec ce problème, ils luttent maintenant contre un autre malheur appelé Coronavirus.

Face à cette pandémie provoquée par l’épidémie de Covid-19, le gouvernement du CDMX a annoncé une série de mesures réduire le risque de contagion, y compris l’appel aux citoyens à rester chez eux et l’annulation de toutes les réunions en face à face non prioritaires.

Cependant, cela fait plus de 16 mois que l’administration actuelle fonctionne et être en mesure de réoccuper leurs espaces en se mettant en danger avec les familles car ils ne sont pas protégés contre un virus qui fait chaque jour plus de victimes au Mexique.

Comment respecter ces dispositions, de notre position de victimes? Nous n’avons pas de maison et il y a encore des voisins qui vivent dans des camps. Comment vont-ils gérer la pandémie?

Dans un communiqué Damnificados Unidos Multifamiliar Tlalpan, a indiqué dans les réseaux sociaux qu’ils avaient été suspendus les tableaux d’attention aux victimes du séisme du 19 septembre 2017 et ne seront réalisés que par le commissaire à la reconstruction César Cravioto.

Nous voyons un gouvernement qui fait de la protection des personnes âgées une priorité. Nous n’avons pas vu la même inquiétude chez ceux qui sont touchés de sorte que leur maison soit restaurée d’urgence.

Sans considérer que beaucoup de ses maladies ont été déclenchées ou aggravées par l’angoisse et l’incertitude de perdre votre maison ou de vivre dans une maison précaire et inadéquate après tant de mois.

Pour cette raison, nous n’accepterons nullement que les mesures contre la pandémie soient utilisées comme prétexte. pour justifier des retards dans l’avancement des travaux, ou qu’il vise à oublier des milliers de familles qui n’ont pas pu rentrer chez elles.

Cravioto a assuré que la suspension temporaire des tables n’impliquerait pas la suspension des travaux, nous exigeons la garantie que cela se produira effectivement, car même avant l’apparition du nouveau virus, la Commission avait constamment commis des infractions.

Nous demandons également à la Commission de la reconstruction d’accélérer les travaux sur les propriétés où elles doivent encore être résolues:

Chihuahua 129, Primo de Verdad 7, Alfonso Reyes 188, Miramontes 3040, Workshop 21, Querétaro 170, Insurgentes 1260, Insurgentes 476, bâtiment 3C des Tlalpan multifamiliaux, Rancho San Lorenzo 32, Atlixco 124, Morelia 107, Xochicalco 38, Pacífico 455, Amsterdam 27, Tláhuac, Iztapalapa (quartiers de La Planta, Cananea et El Parque), San Antonio Abad 39, Pestalozzi 27, Villa Centroamericana et Tlalpan 550

ARH