Slim Thug tests positifs pour le coronavirus

Slim Thug a le coronavirus.

Le Houston MC est le premier rappeur à annoncer publiquement qu’il a été testé positif pour COVID-19. Dans une vidéo publiée sur Instagram mardi, Slim Thug a révélé son diagnostic.

“L’autre jour, j’ai été testé pour le coronavirus et il est revenu positif”, a-t-il déclaré à ses 1,1 million d’adeptes.

Avant de passer le test, il s’était auto-mis en quarantaine et avait pris des précautions supplémentaires, notamment en portant des gants et des masques. “Mon test est revenu positif, alors vous devez prendre ces choses au sérieux. Restez à la maison, auto-quarantaine », a-t-il déclaré. «Ne sortez pas aussi longtemps qu’ils disent. Si vous avez des symptômes, vous devez vous faire examiner ou autre chose. »

Il avait des symptômes comme de la fièvre et de la toux, mais il va bien. “Je vais bien. Je n’ai aucun problème pour le moment. L’autre jour, j’ai eu une légère fièvre et une toux. Je me sens mieux maintenant. Je n’ai pas de fièvre », a-t-il ajouté.

Il a également lancé un avertissement à d’autres personnes qui ne prenaient peut-être pas la pandémie au sérieux. «Je sens que je vais bien, mais vous feriez mieux de le prendre au sérieux. C’est réel ici. “

D’autres célébrités ont également été testées positives pour le coronavirus, notamment Idris Elba, Tom Hanks, Kevin Durant et Bravo’s Andy Cohen. Drake a fait un test après avoir passé du temps avec Durant et il est revenu négatif, tandis que Meek Mill a révélé qu’il avait des “symptômes pseudo-grippaux” en décembre, mais un médecin n’a pas pu le diagnostiquer.

J’étais extrêmement malade en décembre vers Noël avec des symptômes de grippe… chaque jour, je me suis dit qu’une personne plus âgée ne pouvait pas survivre à ça! J’ai perdu 15 livres et je pouvais à peine bouger! Je n’ai jamais été aussi malade .. un médecin ne m’a jamais dit ce que c’était.

– Meek Mill (@MeekMill) 24 mars 2020