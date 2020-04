Sling offre la télévision en direct gratuitement de 17h à minuit tous les soirs – .

Le nouveau programme Happy Hour Across America de Sling propose des chaînes de télévision en direct gratuites de 17h00 à minuit.

Plus de 50 chaînes en direct, plus de 50 000 films et émissions à la demande et un DVR cloud gratuit sont tous inclus.

Les nouveaux clients peuvent s’inscrire au Sling’s Happy Hour Across America sans fournir aucune information de carte de crédit. Entrez simplement votre adresse e-mail et votre code postal, et vous êtes sur la bonne voie.

À l’ère du streaming et de la coupure de cordon, la télévision en direct n’existe plus dans le même air raréfié qu’autrefois. Je me souviens avoir sauté du lit le samedi matin pour regarder des dessins animés quand j’étais plus jeune, mais en 2020, la seule fois où je me connecte pour une diffusion en direct, c’est quand mon équipe joue. Mais le sport est actuellement au point mort, car le nouveau coronavirus a bouleversé l’ensemble de notre société mondiale, et je me retrouve à regarder les informations plus souvent que depuis des années.

Si vous êtes l’une des nombreuses personnes qui ont coupé le cordon au cours des dernières années, vous aspirez peut-être au confort familier de la télévision en direct. Si tel est le cas, vous allez vouloir découvrir la nouvelle initiative de Sling: Happy Hour Across America. Dans un avenir prévisible, Sling offre aux nouveaux clients un accès gratuit à son plan Blue – des dizaines de chaînes en direct, des dizaines de milliers de films et d’émissions à la demande, et un DVR cloud gratuit – de 17 h à minuit tous les soirs.

Pour vous inscrire à Happy Hour Across America, rendez-vous sur le site Web de Sling, saisissez votre adresse e-mail, votre mot de passe et votre code postal, et vous pourrez commencer à regarder des chaînes en direct gratuitement la nuit. Vous n’avez pas à donner à Sling les informations de votre carte de crédit pour vous inscrire et vous pouvez regarder jusqu’à trois écrans à la fois. Il convient également de noter que cette offre est uniquement disponible aux États-Unis, de sorte que tous les lecteurs internationaux à la recherche d’une télévision gratuite n’ont pas de chance.

Une fois que vous vous êtes inscrit, vous pouvez diffuser sur n’importe quel appareil compatible, y compris Roku, iOS, Apple TV, Amazon Fire TV, AirTV Player, Chromecast, Android TV, Android, Samsung, LG, Windows et Xbox One.

Bien qu’il existe des plans plus robustes, Sling Blue (qui coûte normalement 30 $ / mois) est livré avec une assez grande variété, y compris ., MSNBC, Fox News, A&E, Bravo, Cartoon Network, Comedy Central, Nick Jr., History Channel, TBS , TNT et USA. Vous aurez également accès aux chaînes Fox et NBC locales sur certains marchés.

Cette nouvelle offre fait partie de l’initiative plus large «Stay in & Sling» de Sling, qui offrait initialement un accès gratuit à ABC News Live et Fox News pour tenir les gens informés lorsqu’ils adhéraient aux protocoles de distanciation sociale. Il s’agit d’une étape beaucoup plus importante, et que tout le monde avec un appareil intelligent peut profiter pour regarder la télévision en direct.

