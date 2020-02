Smash le nouveau canapé, un cadeau de Dani Parejo

Ignatius Farray l’a encore fait. L’humoriste canarien et collaborateur habituel de «The Resistance» n’a pas aimé le nouveau canapé du programme, gracieuseté du footballeur Dani Parejo. Par conséquent, dépassant ses propres limites de surréalisme et afin de préserver la devise “le garder minable”, il s’est tenu sur la scène et l’a écrasé à coups de pied et l’a poignardé A plusieurs reprises avec un couteau en criant: “Ce canapé allait apporter le malheur à ce programme!”

Parce qu’il y a des joueurs avec le mot #LaResistencia Merci, @DaniParejo ???????? pic.twitter.com/XncoFvDgxk

– La Résistance dans Movistar + (@LaResistencia) 12 février 2020

Tout a commencé le 16 janvier, lorsque Parejo a promis un canapé comme cadeau à David Broncano après avoir critiqué que le précédent était trop “mal à l’aise”“pour ce que méritaient ses invités. Le milieu de terrain du Valencia CF s’est conformé et le biologiste Mar Leza a été le premier à le dévoiler ce mercredi 12 février.

Cependant, la joie n’a pas duré longtemps. “J’allais provoquer la confrontation entre partenaires”, justifiait Ignace alors que le présentateur ne quittait pas son étonnement et demandait pitié en désignant les responsables de l’apport du canapé. “Eh bien, sachez que vous êtes des concubines de Satan “, a-t-il répondu au rire du public.. “La devise de ce programme était de” garder les choses en mauvais état “. Nous ne voulons pas de choses coûteuses dans ce scénario.”

???? Le spectacle le plus grand et le plus dangereux de la nature: @IgnatiusFarray #LaResistencia pic.twitter.com/JVWUKIXamt

– La Résistance dans Movistar + (@LaResistencia) 12 février 2020

Ignace est rapidement devenu un sujet à la mode et le croquis vidéo continue d’accumuler des visites. Le sujet est également joué sur le Twitter du programme: “Et voici comment un canapé est réévalué“Ironiquement. Parmi les spectateurs, la division des opinions: ceux qui célèbrent l’occurrence du comédien et ceux qui censurent la destruction de quelque chose de si précieux.

