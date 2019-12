Smino livre le pack des Fêtes avec l'EP "High 4 Da Highladays"

Au cas où vous ne seriez pas convaincu de vous mettre dans l'esprit des Fêtes, Smino vient peut-être d'arrêter le remède.

Le trait d'union de Saint-Louis a touché deux nouvelles pistes, "Sleigh" et "Kushmas", joliment emballées sous la forme de son High 4 Da Holidays EP, recrutant Masego et le producteur Monte Booker pour l'aide alors qu'il saupoudre sa saveur pendant les vacances de Noël en attente. La nouvelle offre fait suite aux derniers singles "Reverend" et "Trina" de Smino, et c'est la fin appropriée d'une année qui a trouvé la présence de Smino plus apparente que jamais.

Déballer High 4 Da Holidays en bas et profitez-en.