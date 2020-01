Smith Will Smith et Martin Lawrence n’ont pas réussi à filmer des scènes d’action dans Bad Boys

Martin Lawrence, Will Smith

Les acteurs voulaient faire la plupart des scènes d’action, mais leur physicien actuel ne leur a pas permis.

Will Smith et Martin Lawrence ont abandonné leurs plans pour faire les scènes de cascades dans le nouveau film Bad Boys après avoir réalisé qu’ils n’étaient pas à la hauteur des professionnels de l’action.

Les amis de la comédie se sont réunis pour Bad Boys For Life, le troisième et dernier film tant attendu dans la franchise policière, qui a commencé en 1995 et s’est poursuivi avec la suite de 2003, Bad Boys II.

Smith, 51 ans, voulait initialement que le duo se charge de la plupart des actions possibles, tout comme autrefois, mais les stars n’ont pas mis longtemps à admettre qu’elles n’avaient plus le physique nécessaire pour le faire.

“Le grand changement pour nous (par rapport aux films précédents) a probablement été la quantité de cascades”, a partagé Will dans une interview conjointe sur le programme américain Good Morning America.

“Quand j’ai commencé, je pensais:” Nous faisons toutes les cascades, nous faisons tout, chacun de ces Bad Boys, 25 ans plus tard, toutes les cascades! “Puis, comme, probablement trois jours plus tard, j’ai regardé (Lawrence) et il m’a dit : “A quoi tu penses?”

“Il disait:” Oui, nous devrions probablement laisser les spécialistes gagner de l’argent “.

“Je suis beaucoup plus lourd par rapport aux livraisons précédentes”, a-t-il déclaré. «J’ai pris un peu plus de poids, mais c’est pour le rôle…! Méthode d’action! ”

Smith, qui joue son partenaire à l’écran, le détective Mike Lowrey, a plaisanté: «J’étais comme,» Oh, Martin est vraiment dans ce personnage! “

Bad Boys For Life sortira en salles la semaine prochaine.