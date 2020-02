Smoke DZA et Tish Hyman brisent toutes les “règles”

Les intentions de Smoke DZA ne ​​sont peut-être pas de basculer dans le hip-hop traditionnel, mais s’il continue à sortir des chansons comme “Rules”, il se pourrait qu’il se retrouve au milieu des projecteurs. Avec la sortie de sa dernière offre musicale dans A Closed Mouth Don’t Get Fed (2020), Smoke DZA est sorti de son son habituel de bar et a expérimenté plus d’éléments mélodiques, invitant T-Pain à s’harmoniser sur des morceaux comme ” Dark Web “et faire équipe avec Wale et Phil Ade sur un hymne groove-lourd comme” Pensées fiscales. ” Bien que ces pistes se démarquent, “Rules” est l’équilibre parfait des besoins des puristes hip-hop en combinaison avec des éléments sonores traditionnels.

Il n’y a rien de tel qu’un bon échantillon de soul aigu, une ligne de basse constante bas de gamme et un séquençage de batterie intense pour canaliser le son du hip-hop authentique de Harlem et le producteur Eestbound a fait exactement cela. Alors que les performances, le jeu de mots et la livraison de Smoke DZA étaient impeccables, Tish Hyman était la colle pour que ce morceau soit aussi de haute qualité. La cadence vocale unique de la chanteuse / animatrice née dans le Bronx a non seulement fourni à cette chanson une nouvelle perspective, mais a vraiment permis à l’ensemble du projet de DZA de montrer certains éléments de la diversité.

Écoutez les «règles» de Smoke DZA mettant en vedette Tish Hyman dans le lien de diffusion ci-dessous et faites-nous part de vos réflexions sur la piste dans la section des commentaires.

Paroles Quotable

J’ai frappé la fille avec le léger flex

Elle m’appelle pour un peu de sexe nocturne (euh)

Je lui ai acheté une paire de beaux seins

Maintenant que cette merde est inestimable (oui)

(Uh) Roule en arrière puis détends-toi

Ben Choppa, je souffle un sac à Saks

Je connaissais un court qui a doublé n * ggas pour les packs

Je lui avais dit que je ne parlais pas de ton corps, je vais te faire arracher (comme)

Pas comme Bernice Burgos arraché (comme)

Je parle arraché comme si Liam Neeson ne pouvait pas te récupérer

.