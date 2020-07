Smoothie pastèque La boisson la plus délicieuse et la plus facile au monde!

Qui n’a pas consommé un bon morceau de melon d’eau par une chaude journée d’été ou pour satisfaire une collation l’après-midi sans avoir recours à des bonbons ou des glucides.

C’est pourquoi nous voulons vous recommander ce délicieux smoothie pastèque, que vous pouvez préparer en quelques minutes et que vous voudrez prendre chaque jour de votre vie.

Prenez note des ingrédients et préparez-vous pour la boisson la plus délicieuse et la plus facile que vous aurez jamais essayée.

Ingrédients:

Demi pastèque

Un demi-litre de lait liquide (si vous ne pouvez pas boire de lait, utilisez du soja ou des amandes)

Sucre au goût

préparation

Prenez la pastèque et coupez-la en dés et ajoutez la moitié du lait dans le verre du mélangeur. Battez jusqu’à ce que tout soit bien mélangé. Ajoutez ensuite l’autre moitié du lait et la quantité (ou non, c’est facultatif) de sucre que vous souhaitez et battez à nouveau.

Et prêt! Il est délicieux et vous pouvez ajouter un peu de lait condensé comme touche finale.