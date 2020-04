Smoove’L pris avec une arme à feu après avoir exécuté le feu rouge: rapport

La police a arrêté Smoove’L après avoir allumé un feu rouge à Bed-Stuy.



Alors que la scène de forage de Brooklyn continue de prospérer, le rappeur Smoove’L a lentement été l’un des nouveaux arrivants à surveiller. Il a pris un sérieux buzz mais malheureusement, au milieu de son succès, il s’est retrouvé dans des ennuis juridiques. Selon Page Six, le rappeur a été arrêté après avoir été arrêté par la police pour avoir allumé un feu rouge et a été accusé d’armes.

La police a déclaré que Smoove’L conduisait dans une banlieue noire du quartier Bed-Stuy de Brooklyn quand il a feu rouge avant 17 h 45. mardi. Le véhicule de Smoove’L aurait eu une forte scène de cannabis qui en sortirait, ce que la police a déclaré avoir incité à leur recherche. Le rappeur, âgé de 19 ans, a été retrouvé avec un Ruger noir chargé dans le véhicule. La police l’a inculpé de possession criminelle d’une arme et de convocations pour trafic et trafic de drogue.

Le buste survient quelques jours seulement avant la sortie de son prochain projet, Boy From Brooklyn. Au cours des derniers mois, il a dévoilé de nouveaux singles pour le projet tels que «2020», «Palm Angels», «Just A Dream» et «I’m The Sh * t».

Jusqu’à présent, nous n’avons rien entendu de Smoove’L concernant sa récente rencontre avec la loi. Il ne semble pas que cela aura un impact sur la sortie de Boy From Brooklyn, mais nous espérons qu’il aura tout réglé.

