Smuggler’s Run avec FastPass, DCA’s Future et plus – / Film

Dans cette édition de Theme Park Bits:

Star Wars: Galaxy’s Edge à Anaheim obtient FastPass.

Quelle est la prochaine étape pour Disney California Adventure?

Et plus!

Lorsqu’il a ouvert ses portes à Disneyland, Millennium Falcon: Smuggler’s Run était une nouvelle attraction particulièrement unique en ce qu’il n’offrait pas d’options FastPass ou MaxPass aux clients. Si vous voulez rouler, vous pouvez soit attendre sur une ligne monoplace (ce que j’ai fait, et c’est assez raisonnable) ou sur une très longue file d’attente. Eh bien, plus: le Disney Parks Blog a annoncé que Smuggler’s Run obtiendrait FastPass et MaxPass «bientôt». Gardez un œil sur votre application pour smartphone Disneyland, car une fois que FastPass sera disponible, ils iront probablement vite. Il sera intéressant de voir, comme avec les autres ajouts récents de Disneyland FastPass (qui ont apparemment déjà commencé sur la base de l’article lié ci-dessus), comment Disney peut gérer les invités en attente et FastPass dans les files d’attente d’attraction qui ne semblaient pas être conçues pour Fast Pass.

Plus tard cette année, Disney California Adventure dévoilera son espace sur le thème de Marvel, intitulé Avengers Campus. (Si votre mémoire est assez longue, vous savez que le campus des Avengers a simplement expulsé le locataire précédent, A Bug’s Land.) Récemment, le cadre de la DCA, Patrick Finnegan, a rencontré le Orange County Register pour parler du nouveau terrain, y compris la distincte Spider -Man Audio Animatronic, le menu Pym Test Kitchen, et plus encore. C’est à la fois excitant et quelque peu taquin – la plus grande attraction du pays, avec beaucoup plus d’Avengers, ne sera pas prête avant un certain temps.

Mais ce n’est pas tout en ce qui concerne DCA. Finnegan a parlé plus longuement dans la même interview de l’intégralité du deuxième parc Disneyland Resort, qui a récemment célébré son 19e anniversaire. Bien sûr, si vous en savez assez sur DCA, vous savez que l’itération actuelle du parc est très différente de celle de 2001. Ici, Finnegan taquine plus de façons de changer DCA, en soulignant le thème récent de Villains Grove dans Halloween au Redwood Creek Challenge Trail. Cet exemple spécifique (et je ne parle que pour moi) est un peu troublant. Après avoir visité DCA pendant Halloween et être passé par le Villains Grove, je dirai seulement que ce fut une énorme déception. Le sentier est généralement l’un des endroits les plus charmants et calmes du parc, mais il avait été refait en tant qu’attraction pas à pas avec des effets de lumière, au lieu d’offrir aux invités la possibilité, vous savez, de rencontrer des méchants de Disney en personne. Le DCA est incontestablement un parc en évolution, et des changements doivent être apportés. Mais jeter l’IP sur le mur n’est pas une garantie de succès. Ce n’était certainement pas de retour quand le parc a ouvert.

Pour en revenir à Marvel, il y a un indice dans un récent brevet déposé par Disney selon lequel ils pourraient avoir des plans pour une autre attraction ou expérience avec un certain gentleman vert qui devient très fou. C’est de la spéculation à ce stade, alors gardez cela à l’esprit. En bref, le brevet concerne une technologie qui simulerait les effets de sol vibrants. Mais le brevet est venu avec une photo de ce à quoi il pourrait ressembler, et bonjour, si cette photo ne ressemble pas à quelqu’un qui porte des poings Hulk en train de se casser. La technologie – probablement une amélioration de la technologie de simulation qui est déjà dans les parcs – pourrait prendre un certain temps pour se réaliser, donc nous ne pouvons que rêver maintenant à quoi ressemblerait Hulk dans une attraction Disney.

Pendant que vous faites cela, vous voudrez peut-être économiser quelques dollars de plus pour planifier votre participation aux parcs à thème Disney. Disneyland a annoncé d’autres augmentations de billets, et elles affecteront probablement votre portefeuille d’au moins quelques dollars par jour. Plus la période de l’année est occupée, plus les billets coûteront jusqu’à 154 $ par jour. C’est pour un seul parc; une seule journée Park Hopper coûtera maintenant 209 $, une augmentation de 10 dollars. Alors que les parcs Disney augmentent les prix tout en réduisant inexplicablement les divertissements – dans les studios Hollywood de Disney à Orlando, Mike Wazowski ne sera plus disponible pour les rencontres – ces augmentations deviennent beaucoup plus frustrantes. Cela ne s’arrêtera que lorsque la fréquentation diminuera suffisamment pour provoquer des changements.

