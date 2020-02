Snake Eyes Star dit que le film va nous faire exploser

Vous seriez pardonné d’avoir oublié que le G.I. La franchise Joe a même existé malgré son existence depuis plus d’une décennie, la série ayant peu d’élan vers l’avant après la suite de 2013, Représailles. Les deux versements ont souffert de critiques tièdes et de totaux décevants au box-office, ne se rapprochant même pas des chiffres publiés par Transformers, la marque de Hasbro en matière de réalisation de films à succès.

Cela étant dit, toute marque avec la moindre touche de reconnaissance de nom ne va pas se perdre dans Hollywood moderne, et une retombée pour le personnage préféré des fans Œil de vipère a été officiellement annoncé en mai 2018, avec Red et R.I.P.D. le réalisateur Robert Schwentke derrière la caméra et la star de Crazy Rich Asians Henry Golding dans le rôle-titre.

Golding s’est rendu sur les réseaux sociaux aujourd’hui pour célébrer la fin du tournage de Snake Eyes: G.I. Joe Origins, qui invitera sans aucun doute des comparaisons à la première sortie solo de Wolverine, et a promis que le film “ferait exploser tout le monde”.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Bien qu’il ait été annoncé il y a près de deux ans, Snake Eyes est au milieu d’un retournement incroyablement rapide, avec le tournage seulement le mois dernier et une date de sortie fin octobre déjà verrouillée. En tant qu’histoire d’origine pour l’artiste martial masqué, il a probablement gagné ‘ai pas besoin de la quantité de CGI trouvée dans le GI précédent Films de Joe, mais passer du tournage à la sortie en seulement dix mois est néanmoins un exploit impressionnant.

Bien qu’il reste à voir si le public n’a plus d’appétit pour la franchise, Œil de vipère a réuni un casting solide dans un effort pour essayer de rajeunir l’intérêt pour la marque. Golding a prouvé qu’il a aussi du charisme à épargner, avec le joueur de 33 ans qui recevra un soutien solide d’Andrew Koji du guerrier, étoile montante et vétéran de l’horreur Samara Weaving et icône d’action Iko Uwais. Nous espérons qu’il trouvera plus de succès que les versements principaux de la série.