“Sneakerella” arrive bientôt à Disney +

Selon le DisInsider, une nouvelle version moderne en direct de Cendrillon est en cours de développement pour Disney +. Le nouveau film s’appellera «Sneakerella» et sera un récit de l’histoire classique, mais dans le cadre de la culture des sneakers de rue.

Il sera produit par Jane Startz, qui a déjà travaillé sur Ella Enchanted et The Baby-Sitters Club). Avec le film va être écrit par Tamara Chestna, Mindy Stern et George Gore II. Avec le casting en cours de Natalie Hart et Jason La Padura.

Ce sera le deuxième film dérivé de “Cendrillon” pour Disney +, avec “Godmothered” avec

Jillian Bell et Isla Fisher sont en cours de tournage et semblent venir à Disney + pour Noël. Alors que Sony travaille également sur une version musicale moderne du film avec Camila Cabello comme Cendrillon.

Pensez-vous que «Sneakerella» semble intéressant pour Disney +?

