«SNL» accueille 2020: RuPaul, JJ Watt, Justin Bieber – Liste complète

HISTOIRES CONNEXES

Deux hommes très grands – dont l’un est encore plus grand en talons – feront leurs débuts le samedi soir en direct le mois prochain. Tout d’abord, la superstar de la NFL, JJ Watt, animera l’épisode du 1er février (NBC, 11: 30/10: 30c), rejoint par le premier invité musical Luke Combs.

L’épisode du 8 février, quant à lui, semble être une extravagance directe avec RuPaul sashaying dans Studio 8H pour la première fois. (Sérieusement, comment cela ne s’est-il pas produit auparavant?) L’animateur de RuPaul’s Drag Race, qui joue également actuellement dans AJ et The Queen de Netflix, sera rejoint par l’invité musical Justin Bieber, qui a déjà honoré la scène SNL à deux reprises. Bieber est apparu pour la première fois en tant qu’invité musical de Tina Fey en avril 2010, puis a repris ses fonctions en février 2013.

Comme annoncé précédemment, le premier nouvel épisode de SNL de 2020 – diffusé le samedi 25 janvier – sera hébergé par Adam Driver de Marriage Story, marquant sa troisième fois en tant qu’hôte. De même, Halsey reviendra pour sa troisième apparition en tant qu’invitée musicale de l’épisode.

Si vous préférez digérer cette actualité avec moins de mots, nous avons ce qu’il vous faut:

JAN. 25 | Adam Driver et Halsey

FÉV. 1 | JJ Watt et Luke Combs

FÉV. 8 | RuPaul et Justin Bieber

Lequel des premiers hôtes et invités musicaux de 2020 vous excite le plus? Déposez un commentaire avec vos pensées ci-dessous.