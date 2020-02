«SNL»: John Mulaney et Daniel Craig animeront les épisodes de la saison 45

HISTOIRES CONNEXES

Qui est partant pour un autre voyage à la salle de bain Bodega?

Le comédien John Mulaney animera l’épisode du 29 février de Saturday Night Live, a annoncé NBC jeudi, marquant sa troisième visite au Studio 8H.

Ancien écrivain pour SNL, Mulaney a précédemment organisé le sketchfest en avril 2018 et mars 2019, nous bénissant respectivement avec les croquis «Diner Lobster» et «Bodega Bathroom» susmentionnés. Il sera rejoint en février par l’invité musical David Byrne, qui est également apparu récemment sur le spécial Netflix de Mulaney, John Mulaney et le Sack Lunch Bunch.

L’acteur Daniel Craig animera ensuite le 7 mars pour promouvoir le prochain film de James Bond, No Time to Die (en salles le 10 avril). Ce sera la deuxième fois que Craig sera l’hôte, tandis que l’invité musical The Weeknd sera de retour pour sa troisième apparition.

Comme indiqué précédemment, RuPaul présidera l’épisode du 8 février de SNL avec des performances de Justin Bieber. Le spectacle a récemment accueilli le joueur de la NFL, J.J. Watt; regardez la vidéo de ses meilleurs et pires croquis ici.

