“SNL” s’attaque au coronavirus avec une parodie de conférence de presse à la Maison Blanche

Avec l’épidémie de coronavirus dominant le cycle des nouvelles cette semaine, Saturday Night Live a abordé l’épidémie dans le froid de l’épisode de ce samedi.

Beck Bennett ancre l’esquisse en tant que Mike Pence, qui “la plupart d’entre vous savent de la phrase,” Même si Trump a été retiré, nous serions toujours coincés avec Mike Pence. “” Bennett parodie la conférence de presse de la Maison Blanche où Pence a été annoncé à diriger les efforts contre le coronavirus. Les choses tournent mal quand les candidats démocrates au primaire commencent à apparaître, à commencer par Mike Bloomberg de Fred Armisen.

L’animateur John Mulaney joue Joe Biden, remplaçant l’habituel Jason Sudeikis / Woody Harrelson. Biden arbore une ceinture de Caroline du Sud après avoir obtenu le plus de délégués de la primaire de l’État plus tôt dans la journée. “Devinez qui vient de donner un coup de pied dans le sud de Cracker Barrel”, fait-il remarquer.

Larry David, qui est au milieu d’une saison fantastique de Curb Your Enthusiasm, est revenu sous le nom de Bernie Sanders. Il exprime sa frustration à l’idée que Purell tue 99% des germes et non le dernier 1%.

David Byrne, des Talking Heads, a verrouillé le lieu d’invité musical pour l’épisode et a interprété le légendaire “Once in a Lifetime” sur le disque du groupe de 1980, Remain in Light.

