Snoh Aalegra joue pour le Tiny Desk Concert de NPR

Snoh Aalegra a apporté la sensation au Tiny Desk Concert de NPR.

En revêtant des Nike Dunks blanc cassé et des jeans baggy, la chanteuse iranienne a interprété un mélange de succès de son album Ugh acclamé par la critique, ce qui se ressent à nouveau. Elle a ouvert son set dépouillé avec “Love Like That”. Accompagnée de son groupe et d’une section de cordes, elle a continué avec «I Want You Around», «Whoa» et «Fool for You» de Feels en 2017. Elle a clôturé la performance de 16 minutes avec une interprétation jazzy de “Find Someone Like You”.

Vendredi, Snoh ​​a déposé le remix officiel sur «Whoa» avec Pharrell.

Vous pouvez ressentir la sensation en direct lorsque Snoh ​​entame sa tournée nord-américaine le 18 mars à Vancouver. Le trek de 23 dates, qui est presque complet, se termine le 5 mai à Atlanta.

Regardez le superbe ensemble de Snoh ​​ci-dessous.

