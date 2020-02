Snooki est-il dans les nouveaux épisodes?

Les fans peuvent-ils gérer un Jersey Shore sans Nicole «Snooki» Polizzi? L’icône de la télé-réalité de 32 ans a choqué les fans en décembre lorsqu’elle a annoncé qu’elle quittait Jersey Shore: Family Vacation.

“Je vais vomir. OK, vous les gars, je vous aime tellement et ne me déteste pas pour ma décision, mais je dois faire ce qui est le mieux pour moi en ce moment, et je prends ma retraite de Jersey Shore », a-t-elle déclaré lors d’un épisode du 6 décembre. de son podcast It’s Happening with Snooki & Joey. “Je ne reviens pas à Jersey Shore pour une saison 4 s’il y en a une.”

Nous verrons encore plus de Snooki

Dans son podcast, la maman de trois enfants a expliqué qu’elle voulait passer plus de temps avec ses enfants. Elle a également déclaré qu’elle n’était plus dans un endroit de sa vie où les fêtes folles avaient beaucoup d’attrait.

“Je n’aime pas faire la fête trois jours de suite, ce n’est tout simplement plus ma vie et je veux être à la maison avec les enfants”, a-t-elle expliqué. Elle a également dit qu’elle était sur tout le drame.

“[W]Quand je quitte mes enfants et que je filme l’émission, je veux passer un bon moment et je me mets en route », a-t-elle déclaré. “Je veux juste me montrer comme une bonne personne et dernièrement dans la série, ça a juste été très dramatique … ces derniers temps, c’est comme si tout était si sérieux.”

Heureusement pour les fans de Jersey Shore, nous n’avons pas encore besoin de dire au revoir à Polizzi. Elle apparaîtra toujours dans les prochains épisodes de la série, qui sont la deuxième moitié de la saison 3.

“J’ai filmé cette saison avant d’arrêter”, a-t-elle expliqué dans un commentaire Instagram le 25 février. “Nous avons filmé cette saison l’été dernier.”

Mike «The Situation» Sorrentino l’a suppliée de ne pas démissionner

Jenni «JWoww» Farley, Nicole «Snooki» Polizzi, Deena Nicole Cortese et Mike «The Situation» Sorrentino | Slaven Vlasic / .)

Alors que Snooki a de bonnes raisons de quitter Jersey Shore, ses camarades de casting étaient désolés de la voir partir. Mike «The Situation» Sorrentino a dit à Us Weekly qu’il avait fait tout ce qu’il pouvait pour qu’elle reste.

“Je n’étais pas d’accord avec cela, mais je dois soutenir ma sœur”, a déclaré Sorrentino au magazine. «Je lui avais envoyé un texto, je l’ai appelée et j’ai essayé de la convaincre de reconsidérer, mais elle doit faire ce qui est bon pour elle et nous devons la soutenir en tant que famille.»

Il a ajouté qu’il gardait espoir qu’elle changerait d’avis. “Peut-être qu’elle reviendra et revisitera, peut-être qu’elle changera d’avis”, a-t-il dit. “Qui sait? J’espère pour l’avenir. “

Vinny Guadagnino dit que l’équilibre entre le travail et la famille était trop pour Snooki

La star de Jersey Shore, Vinny Guadagnino, a également parlé à Us Weekly de la sortie de Snooki. Il a dit que l’équilibre entre la maternité et le travail devenait tout simplement trop difficile pour son ami.

“C’est comme si vous vouliez faire cette chose si mal mais vous vous retrouvez avec votre nouveau-né et tout ça”, Guadagnino m’a dit. (Polizzi a donné naissance à son troisième enfant en mai 2019.) «J’espère donc qu’elle pourra trouver un moyen – s’il y en a un – d’équilibrer les deux. Mais en ce moment, l’échelle, je pense, était en train de basculer vers, ça ne fonctionnait pas. “

Côte du New Jersey: vacances en famille revient à MTV le jeudi 27 février à 8 / 7c.