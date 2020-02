Snoop Dogg a-t-il ombré 2Pac dans sa discussion “Red Table Talk”?

Lors de l’apparition très attendue de Snoop Dogg dans “Red Table Talk” récemment, beaucoup avaient l’impression d’avoir évoqué 2Pac inutilement tout en expliquant son propre usage du lyrisme misogyne.



Beaucoup d’entre vous ont probablement déjà vu l’apparition de Snoop Dogg sur Red Table Talk diffusée aujourd’hui sur Facebook Watch. Les réactions se sont principalement concentrées sur son explication derrière cette désormais infâme tirade contre Gayle King, mais un autre sujet qui a été soulevé l’a de nouveau dans l’eau chaude pour avoir mentionné l’ancien associé de rap et l’icône de la musique tardive Tupac Shakur sous une lumière pas si brillante .

Archives de Kevin Mazur / WireImage

Snoop n’a toujours montré que de l’amour pour Pac avant même sa mort tragique, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus des deux emcees ensemble dans les VMA de 1996 quelques jours seulement avant que 2Pac ne soit abattu et soit finalement décédé de ses blessures. Cependant, pour une raison quelconque, Snoop a ressenti le besoin d’évoquer le rappeur All Eyez On Me tout en défendant son utilisation passée de paroles misogynes tout en parlant avec les hôtes de Red Table Talk Jada Pinkett Smith, Willow Smith et Adrienne Banfield-Jones. Tout en admettant avoir utilisé les mots “n *** a,” b * tch “et” h * e “dans le passé, Snoop dit qu’il ressentait le besoin de” reculer “en utilisant ces termes négatifs en vieillissant. où le nom de Pac a été traîné dans l’équation, comme Snoop a dit: “Même moi et Pac y sommes entrés parce qu’il était comme, il voulait que je reste gangsta. J’étais comme, cuz, j’ai un bébé sur le chemin, je viens de battre une affaire de meurtre, j’ai beaucoup de raisons de vivre. Il n’avait pas d’enfants. “

Après avoir déjà eu le flack d’avoir manqué de respect à Gayle après avoir évoqué le cas de viol de Kobe Bryant en 2003 lors d’une interview avec Lisa Leslie quelques jours seulement après la mort de la légende des Lakers dans un accident d’avion, il ne semblait tout simplement pas nécessaire d’appeler Pac la nature. En même temps, nous sommes sûrs qu’il n’a pas intentionnellement voulu dire quoi que ce soit de mauvais envers 2Pac dans ce qu’il essayait de dire. Regardez le clip ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires:

