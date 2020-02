Snoop Dogg claque Gayle King sur la question du viol de Kobe Bryant

Snoop Dogg fait exploser Gayle King.

La rappeuse est furieuse contre l’animatrice de «CBS This Morning» pour une interview qu’elle a faite avec l’ancienne championne de la WNBA Lisa Leslie, où elle a évoqué l’accusation d’agression sexuelle de Kobe Bryant en 2003.

Dans une vidéo Instagram publiée mercredi, Snoop s’est adressé à King. “Gayle King, de sa poche pour cette merde, loin de sa poche”, a-t-il dit. «Que gagnez-vous à cela? Je jure devant Dieu, nous les pires, nous les pires putains. Nous attendons plus de vous, Gayle. Tu ne traînes pas avec Oprah? “

Il a ajouté: «Pourquoi vous nous attaquez tous, nous votre peuple. Vous ne venez pas après avoir baisé Harvey Weinstein, en lui posant des questions stupides. J’en ai marre de vous. Je veux t’appeler un. Est-ce que ça va si je l’appelle? Chienne géniale à poil de chien. Comment osez-vous essayer de ternir la réputation de mon fils de pute, fils de punk. “

Il a terminé sa vidéo avec un avertissement: “Respectez la famille et reculez, salope, avant que nous venions vous chercher.”

Le poste de Snoop, qu’il a intitulé “P. S. A. Que la famille pleure en paix », comptait plus de 1,2 million de likes jeudi matin.

Ses commentaires interviennent quelques jours après que King eut interviewé Leslie, un ami de longue date de Bryant. La légende du défunt Lakers a été accusée de viol en 2003 par une femme de 19 ans dans le Colorado. L’affaire a été classée en 2004.

«On a dit que son héritage était compliqué à cause de l’accusation d’agression sexuelle qui avait été rejetée en 2003, 2004. Est-ce compliqué pour vous en tant que femme, joueuse de la WNBA?», A demandé King à Leslie, qui a répondu: «Ce n’est pas compliqué pour moi du tout. Je ne l’ai jamais vu comme le genre de personne qui ferait quelque chose de violant à une femme ou serait agressive de cette façon. Ce n’est tout simplement pas la personne que je connais. “

Après avoir reçu des réactions négatives sur les réseaux sociaux, King a appelé son propre réseau pour diffuser le clip «hors contexte». “J’ai lu les commentaires sur l’interview que j’ai faite avec Lisa Leslie à propos de Kobe Bryant, et je sais que si je n’avais vu que le clip que vous avez vu, je serais aussi très en colère contre moi”, a déclaré King, selon la page six. «Je suis mortifié. Je suis gêné et je suis très en colère. »

Snoop a également critiqué la meilleure amie de King, Oprah, pour son interview “Finding Neverland” avec les accusateurs de Michael Jackson. «Est-ce que le faux cul de Michael Jackson a chié pour ternir son nom avec ces enfants au cul couché et la voici avec un violeur connu en souriant et en riant. Va te faire foutre et Gayle. Libérez le projet de loi Cosby », a-t-il écrit à côté d’une photo d’Oprah avec Weinstein.

50 Cent et Lil Boosie ont également pesé sur l’interview de King. «Pourquoi diable voudriez-vous faire quelque chose comme ça? Pourquoi feriez-vous cela à votre peuple? », A demandé Boosie.