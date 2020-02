Snoop Dogg efface les rumeurs après que Lil Kim et Mase nient leur implication dans le festival

Les fans de hip hop et de R&B ont été terrassés mardi 18 février lorsqu’un dépliant pour un concert à venir a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Le Lovers & Friends Festival a fait son apparition sur Instagram et pour leur premier post, ils ont mis en ligne un flyer qui a causé pas mal de controverse en moins de 24 heures. Selon les informations fournies, le spectacle présenté par Goldenvoice aura lieu le 9 mai à Los Angeles sur “les terrains du Dignity Health Sports Park”. Cependant, il y a eu quelques hoquets alors que les artistes et les fans ont appelé les promoteurs présumés pour désinformation.

Les artistes qui se produiraient à l’événement d’une journée seraient Lauryn Hill, Usher, Ludacris, Lil Jon, TLC, Jhené Aiko, Summer Walker, Megna Thee Stallion, Nelly, Sean Paul, T-Pain, Brandy, Monica, Ja Rule, Fat Joe , SWV, Saweetie, Lil Kim, Foxy Brown, Ginuwine, Dru Hill, Next, 112, Mario, Twista, Eve, Trina, Tweet, Amerie, Mase, Cam’ron, Mike Jones, Montell Jordan, Umi, Jon B, Baby Bash, Frankie J et Nina Sky.

Cette programmation est le rêve des fans de hip-hop et de R&B tous les années 1990 et 2000, mais tout n’est peut-être pas ce qu’il semble. Au départ, Twista a insinué qu’il n’avait pas été payé pour le spectacle, mais plus tard, il a confirmé qu’il jouerait tous ses succès. Lil Kim a republié le dépliant sur son histoire Instagram avec un message écrit dessus qui disait: «C’est tellement faux! Je n’en fais pas partie. » Mase a simplement commenté: “Meilleurs voeux pour cette émission, mais veuillez retirer mon nom de ce dépliant.”

Les fans ont exprimé leur confusion dans la section des commentaires car ils ont déclaré que bien que T-Pain soit prévu pour le festival Lovers & Friends, il aurait également été censé se produire au Rolling Loud le même jour. Certains ont également déclaré que Megan Thee Stallion devait également se produire lors d’un autre événement à Washington, D.C., mais le Broccolli Festival a annoncé qu’elle était programmée pour les deux événements.

Certaines personnes ont exprimé qu’elles ressentaient des «vibrations de Fyre Fest», mais toutes étaient légitimes, selon Snoop Dogg. Le rappeur a fait une courte vidéo où il a partagé qu’il était l’un des agents de réservation pour le concert et a vérifié que tout le monde était confirmé. Il a déclaré qu’il pensait qu’il parlait avec les représentants de Lil Kim lors de sa réservation, mais sinon, il a dit à la reine des abeilles de le DM afin qu’ils puissent officiellement l’ajouter à la liste.

