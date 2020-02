Snoop Dogg et Goldenvoice confirment le festival Lovers & Friends

Le spectacle va continuer.

Mardi, Goldenvoice a annoncé son premier festival Lovers & Friends. Le concert parsemé d’étoiles propose une programmation de rêve pour les fans de hip-hop et de R&B, avec des performances de Mme Lauryn Hill, TLC, Usher, Nelly, Foxy Brown, Eve, Brandy, Monica et bien d’autres.

Peu de temps après l’annonce de la programmation, les fans ont été alarmés de voir qu’ils vendaient un autre festival Fyre après que certains des artistes sur la facture, y compris Ma $ e, Twista et Lil ’Kim, ont affirmé qu’ils n’avaient rien à voir avec le festival. Kim a nié son implication sur son histoire Instagram, écrivant: «C’est tellement faux! Je n’en fais pas partie. »

Mase est également intervenu (“Meilleurs voeux pour cette émission, mais veuillez retirer mon nom de ce dépliant”), tandis que Twista a affirmé qu’il n’avait pas reçu de paiement pour sa performance. Il est ensuite revenu sur son commentaire et a confirmé sa présence. “Verrouillé et chargé en jouant tous les hits”, a-t-il déclaré.

Malgré les rapports contradictoires, Snoop Dogg – qui, avec Goldenvoice, est un promoteur et un agent de réservation de l’émission – a assuré aux fans que c’était réel. Dans une vidéo PSA, il a déclaré que la programmation était «confirmée à 100%» et a dit à Lil ’Kim de le contacter directement pour éliminer tout problème de communication concernant la réservation.

“Lil’ Kim, lancez-moi sur le DM afin que nous puissions vous parler de cet argent “, a-t-il déclaré à Kim, qui a depuis supprimé son histoire Instagram originale. “En ce qui concerne tout le monde sur cette émission, 100% confirmé.”

Goldenvoice, le promoteur de Coachella, a également fourni une confirmation. «Notre festival est confirmé à 100%. Les files d’attente sont toujours sujettes à changement », a déclaré la société appartenant à AEG à Variety.

Le PDG et cofondateur de Soulection Radio, Joe Kay, qui est réservé pour DJ de l’événement, a également répondu aux préoccupations. «Pour info: ce festival est organisé par @goldenvoice. Ils font Coachella et bien plus encore », a-t-il déclaré. “Ils ne manquent pas ou ne font pas de faux spectacles. Les organisateurs traitent avec les agences d’artistes, puis l’agence traite avec l’artiste et son équipe de gestion. »

FYI: Ce festival est organisé par @goldenvoice

Ils font Coachella et bien plus encore. Ils ne manquent pas ou ne font pas de faux showshttps: //t.co/pIWDkhg2sz

Les organisateurs traitent avec les agences d’artistes, puis l’agence traite avec l’artiste et son équipe de gestion.

– JOE KAY (@joekay) 18 février 2020

Lovers & Friends devrait avoir lieu le samedi 9 mai au Grounds at Dignity Health Sports Park à Carson, en Californie. Les billets seront en vente vendredi avec des prix à partir de 145 $. Voir la programmation ci-dessous.