Snoop Dogg présente ses excuses à Gayle King pour ses commentaires “irrespectueux”

Snoop Dogg est désolé.

Le rappeur présente ses excuses à Gayle King à la suite de ses commentaires controversés à propos de son interview sur Kobe Bryant. Snoop dit qu’il a décidé de s’excuser après avoir parlé avec sa mère. «J’ai discuté avec ma maman, merci maman», a-t-il légendé sa vidéo. “2 torts ne font pas le bon moment pour guérir 🙏🏽💙 @gayleking Peace ☮️ n love Prier pour vous et votre famille ainsi que Vanessa et les enfants.”

Plus tôt ce mois-ci, Snoop a critiqué l’hôte de «CBS This Morning» pour une interview qu’elle a faite avec l’ancienne championne de la WNBA, Lisa Leslie, où elle a porté plainte pour agression sexuelle de Bryant. “Gayle King, de sa poche pour cette merde, loin de sa poche”, a-t-il dit avant de l’appeler une “chienne géniale à tête de chien” et de lui lancer un avertissement: “Respectez la famille et reculez, salope, avant de venir chercher vous.”

Mais Snoop dit maintenant qu’il a eu tort de dénigrer le journaliste de 65 ans. «Deux torts ne font pas de bien. Quand vous vous trompez, vous devez le réparer », a-t-il déclaré dans une vidéo Instagram publiée mercredi. “Gayle King, je vous ai publiquement démoli en vous attaquant de manière péjorative basée sur des émotions … moi étant en colère contre les questions que vous avez posées.”

Il a admis qu’il avait «réagi de manière excessive» et l’avait mal géré en l’appelant par des noms désobligeants. «J’aurais dû gérer ça de manière différente. J’ai été élevé bien mieux que ça. Je voudrais donc m’excuser publiquement pour la langue que j’ai utilisée et vous appeler hors de votre nom et simplement être irrespectueux. »

Il admet que ses émotions l’ont emporté. «Je ne voulais pas que ce soit comme ça. Je m’exprimais juste pour un ami qui n’était pas là pour se défendre. Beaucoup de gens me regardent et ils m’aiment et ils m’apprécient, donc je veux leur faire savoir que chaque fois que vous vous trompez, c’est correct de le réparer, c’est bien de se comporter et de dire que vous vous trompez. “

Il a également proposé de rencontrer King en privé pour parler. “Je m’excuse. J’espère que nous pourrons nous asseoir et parler en privé. Bonne journée.”

King a reçu des menaces de mort suite à l’entretien, selon sa meilleure amie Oprah. “Elle ne va pas bien”, a déclaré Winfrey, qui a déclaré que King devait voyager en toute sécurité. “Elle se sent très attaquée.”

D’autres, dont LeBron James, 50 Cent, The Game et Bill Cosby, ont également critiqué King pour avoir soulevé l’accusation de viol lors de l’interview.

Les excuses de Snoop ont reçu le soutien de fans et d’amis, dont Lena Waithe. “Fiers de vous pour cela!”, A écrit le scénariste Queen & Slim.