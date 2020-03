Snoop Dogg produira une série télévisée “Sherlock Holmes”

Si quelqu’un peut faire une version dope, gangsta de “Sherlock Holmes”, c’est Snoop Dogg.



Snoop Dogg sera le producteur exécutif d’une série télévisée dérivée de Sherlock Holmes basée sur la nouvelle série de Joe Ide, IQ. Joe Ide est un auteur japonais-américain qui a grandi dans les rues économiquement déprimées du centre-sud de Los Angeles. Ayant grandi dans sa jeunesse, ses livres préférés étaient la série Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle, qui l’a inspiré à créer sa propre version du détective le plus célèbre du monde. Et maintenant, sa vision arrive sur un écran de télévision près de chez vous dans un proche avenir. Bennett Raglin / .

L’interprétation d’Ide de Sherlock Holmes se présente sous la forme d’Isaiah Quintabe, un détective privé noir-américain de 26 ans de Eastside Long Beach dont la réputation de génie lui a valu le surnom de QI. Le Dr John Watson de Quintabe arrive sous la forme de, Juanell Dodson, un Eastside Crip réformé qui aide le QI dans sa toute première affaire criminelle à hauts revenus.

Le casting de la série télévisée IQ de Joe Ide n’a pas encore été annoncé, mais l’émission a déjà conclu un accord avec Alcon Television pour ses droits de production. L’émission sera également dirigée par Deon Taylor, avec Matthew Carnahan et Theo Travers en tant que créateurs et co-producteurs de l’émission, aux côtés de Snoop Dogg et de sa bannière Snoopadelic Films.

Malgré la récente controverse de Snoop concernant Gayle King et Kobe Bryant, il est toujours l’un des esprits les plus vénérés et créatifs de la culture qui a le pouvoir de produire du contenu dope. Sa série Netflix, Coach Snoop (2018), a humanisé la scène du football des jeunes de Los Angeles tandis que son talk-show conjoint avec Martha Stewart intitulé, Snoop & Martha’s Potluck Dinner Party a prouvé que le hip-hop a transcendé des rues et dans les maisons de des gens de tous les horizons.

Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie officielle pour la série télévisée remake de Sherlock Holmes produite par le cadre de Snoop Dogg, nous sommes sûrs qu’Alcon Television et Snoopadelic Films créeront un produit incontournable.

Découvrez Snoop Dogg et son épouse, Shante, passer du bon temps avec leurs petits-enfants dans la vidéo Instagram publiée ci-dessous.

