Snoop Dogg réfléchit sur les commentaires de Gayle King, la mort de Pop Smoke sur ‘Red Table Talk’

Snoop Dogg prend place à la table.

À la suite de ses excuses à Gayle King à la suite de son interview sur Kobe Bryant, l’icône du rap arrêtée par “Red Table Talk” de Jada Pinkett Smith sur Facebook Watch pour discuter de ses commentaires controversés et de ce qui a conduit à ses excuses.

«C’était juste une question de perdre le contrôle parce que nous n’avions toujours pas avalé Nip. C’est toujours dans notre cœur en ce moment. Et puis Kobe et sa fille? a déclaré Snoop en réfléchissant à l’accident d’hélicoptère qui a tué Kobe, sa fille Gianna et sept autres personnes.

Snoop, qui a récemment perdu un petit-fils et une grand-mère, a exprimé sa source de colère. «Je dois être fort devant tout le monde. Rappelez-vous cette partie. Tu dois l’allumer. Il est temps de redevenir Snoop, mais qu’en est-il quand je veux pleurer? Et quand j’ai mal et que je me sens mal et que je me sens dégoûté et que je veux être en colère et que je veux juste laisser échapper? Je ne peux pas. Je laisse mes émotions prendre le dessus sur moi. J’étais frustré en plus de simplement évacuer et de le faire dans le mauvais sens. »

Il a également parlé de sa relation avec la légende des Lakers. “Kobe était comme le fils et le frère de L.A. dont nous avions tous besoin et nous l’aimions tous pour cela”, a-t-il déclaré. «Notre relation était basée uniquement sur le fait d’être fans. Je suis fan de lui, il était fan de moi. J’aimais tout ce qu’il faisait sur le terrain, hors du terrain. Je l’aimais comme père de ses filles et comment il se transformait en cet homme que nous voulons tous être. »

Jada a dit qu’elle n’avait pas vu collectivement des hommes noirs si bouleversés par quelque chose. “Je le vois tout le temps”, a déclaré Snoop. “Parce que je suis un homme noir. Nous venons de derrière des portes closes. C’est un sentiment collectif de “Vous nous visez. Vous venez après nous. Et vous êtes nous. »

Il a ressenti le besoin de défendre Kobe et de protéger sa famille endeuillée. “Quand quelqu’un devient un super-héros, c’est notre travail de protéger ce super-héros”, a-t-il déclaré. «Je voulais m’assurer que ce que je disais était dit de la bonne façon et je voulais m’assurer que le message était clair: nous aimons Kobe et nous respectons Vanessa et ces enfants. C’est ce que l’intention était de protéger cette femme et ces bébés là-bas parce qu’elle est toujours en deuil. Et respectons-les. “

Sa décision de s’excuser a été motivée par un appel de sa mère. «Ma mère m’a élevée à l’église et elle m’a élevée pour respecter les femmes. Ce sont donc certaines choses qu’elle m’a dites qui m’ont fait redevenir une petite fille. Et quand votre maman peut vous faire sentir comme un enfant, c’est à ce moment-là que vous devez aller droit. Je ne me sentais pas grandi, je n’avais pas l’impression d’être le rappeur Snoop Dogg. Je me sentais comme Snoopy. “

Alors Snoop a décidé de lui-même, sans aucune contribution de son équipe, qu’il voulait s’excuser publiquement (“Les excuses sont authentiques, c’est sincère, et je suis vraiment désolé”). Il n’a pas encore parlé à King personnellement, mais il a contacté son équipe et lui a envoyé un DM («En lui envoyant une prière, en lui faisant savoir, je m’excuse auprès d’elle»).

Diddy, Tyler Perry et Van Jones l’ont tous contacté à la suite de la controverse. “Ils ne m’ont pas critiqué, ils m’ont juste dit:” Frère, nous avons récupéré. Si vous en avez besoin… Mais nous pensons que vous auriez dû le dire… », a-t-il déclaré. “Nous avons une véritable fraternité qui se passe dans les coulisses, pour de vrai.”

Lors du «Red Table Talk», le rappeur de 48 ans a également évoqué la mort de Pop Smoke, qu’il avait récemment vu à New York. “Dieu ne fait pas d’erreurs cependant et il nous parle en ce moment. Nous devons tenir compte de ses messages et comprendre pourquoi tout cela se produit. Comprenez quelle est l’importance de quelque chose comme ça. “

Sa mort est encore difficile à traiter pour lui. «J’ai toujours pu être celui qui était devant tout ça. Je dois rentrer à la maison et penser à celui-ci car c’était un coup bas ici. 20 ans?” dit Snoop.

Ailleurs dans la conversation de 30 minutes, le Doggfather a également parlé du lien entre YG et Nipsey Hussle en tant que Bloods and Crips et de la perte de son petit-fils.