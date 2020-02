Snoop Dogg se joint à “Red Table Talk” pour discuter du manque de respect entre les hommes et les femmes noirs

Snoop Dogg devrait parler de ses récents commentaires négatifs envers Gayle King en tant que dernier invité de “Red Table Talk”.



Jada Pinkett Smith a vraiment créé une plateforme gagnante pour elle-même avec la série Facebook Watch Red Table Talk qu’elle anime aux côtés de sa fille Willow Smith et de sa mère Adrienne Banfield-Jones. Ils ont abordé de nombreux problèmes puissants avec des sujets tels que Jordyn Woods, T.I. & Tiny plus acteur Tommy Davidson dans les derniers mois, et maintenant le trio sera rejoint par le vétérinaire rap Snoop Dogg pour une conversation autour du sujet du manque de respect entre les hommes noirs et les femmes noires.

Dominik Bindl / .

Bien que les détails soient toujours secrets jusqu’à la diffusion de l’émission la semaine prochaine, il semble que Snoop soit là pour adresser ses récents commentaires négatifs à l’égard de Gayle King dont il s’est depuis excusé. Pour ceux qui ont besoin d’un rappel, Snoop a carrément appelé Gayle une “chienne géniale à tête de chien” pour avoir évoqué le cas de viol de Kobe Bryant en 2003 lors d’une interview avec Lisa Leslie il y a quelques semaines. Alors que beaucoup ont rapidement remarqué que King avait eu tort de soulever un sujet aussi négatif quelques jours seulement après l’accident mortel d’hélicoptère de Kobe le mois dernier, il était également largement admis que Snoop n’avait pas à aller jusqu’à l’appeler. de son nom et menacent pratiquement son bien-être. Quoi qu’il en soit, cela devrait donner lieu à une conversation très intéressante une fois que son entretien avec Jada, Willow et Mme Adrienne sera en direct.

L’interview de Red Table Talk de Snoop Dogg sera diffusée mercredi 26 février sur Facebook Watch.

.