Snow Brittany Snow ne veut pas reporter sa voda en raison de la crise des coronavirus

L’actrice est déterminée à garder la date de son mariage avec Tyler Stanaland, car elle a déjà tout payé.

La star de Pitch Perfect, Brittany Snow, est déterminée à garder sa date de mariage dans l’engouement des coronavirus, insistant sur le fait qu’il est trop tard pour la déplacer.

L’actrice et réalisatrice s’est fiancée à son petit ami agent immobilier, Tyler Stanaland, au début de 2019, et a fait appel à un planificateur de mariage pour planifier le grand jour, et il semble maintenant que tout soit prêt.

“Je ne peux pas changer mon mariage”, dit-il à Access Daily. “Je dois faire ça. J’ai déjà payé tout l’argent.

Mais elle espère que les noces ne seront pas éclipsées par l’épidémie de coronavirus, ajoutant: “Je suis un peu dépassée par ce qui se passe dans le monde en ce moment (sic), mais j’espère que nous ne porterons pas de masques dans nos photos de mariage” .