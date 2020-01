Snowpiercer Graphic Novel Comparison, THR’s Producers Roundtable & More / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, découvrez les différences entre Snowpiercer et le roman graphique de 1982 Le Transperceneige sur lequel le film est basé. De plus, regardez la dernière table ronde de The Hollywood Reporter avec les buzz sur les producteurs cette saison de récompenses comme Charlize Theron, David Heyman, Emma Tillinger Koskoff, et plus. Et enfin, regardez Midsommar et Petite femme étoile Florence Pugh avale un repas britannique de 12 plats.

Tout d’abord, une nouvelle édition de la série de vidéos de Cinefix Quelle est la différence? compare et contraste le film Snowpiercer de Bong Joon-ho avec le roman graphique français Le Transperceneige sur lequel il est basé. La plus grande différence est peut-être que le roman graphique satire la société moderne et la fragilité de notre écosystème tandis que le film se penche fortement sur les thèmes de l’inégalité sociale et de la classe.

Ensuite, The Hollywood Reporter a une autre table ronde sur la saison des récompenses, cette fois avec certains des producteurs pour les récompenses pour leurs réalisations dans le film de 2019. Le chat présente Charlize Theron (Bombshell), David Heyman (Il était une fois à Hollywood) , Emma Tillinger Koskoff (Joker, The Irishman), Debra Martin Chase (Harriet), Dan Lin (The Two Popes) et Peter Chernin (Ford v Ferrari).

Enfin, Vogue a invité Florence Pugh, nominée aux Oscars, pour un repas de 12 plats avec de la cuisine anglaise. Ils ne sont peut-être pas très connus pour leur cuisine raffinée, mais bon nombre de ces aliments ont l’air sacrément bons, et Florence Pugh en fait un voyage amusant à travers des plats savoureux.

