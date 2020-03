Soda Stereo reporte le reste de sa tournée sur les coronavirus

Soda Stereo reporte le reste de sa tournée de coronavirus | AP

Soda Stereo a annoncé vendredi le report des prochains concerts de sa tournée «Total Thanks» en raison des restrictions sanitaires imposées dans plusieurs pays par l’épidémie du coronavirus.

“Comme il est de notoriété publique, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré la pandémie de coronavirus 2019 (COVID-19)”, a déclaré l’emblématique groupe de rock argentin sur son site Internet. “Dans cette situation de force majeure, nous voulons prendre soin de notre public, de nos artistes et de notre équipe de travail, et respecter les mesures prises par les gouvernements de la région.”

L’annonce était attendue après les fermetures récentes d’établissements culturels et les annulations d’événements massifs à travers le monde.

Parmi les représentations suspendues du groupe figurent celles du 18 mars à Asunción, les 21 et 22 mars à Buenos Aires; 18 mars à La Romana, République dominicaine; 2 avril à San José, Costa Rica et 4 avril au Panama.

De plus, leurs présentations d’avril aux États-Unis, à New York, Miami, Houston et Los Angeles seraient affectées. Comme son concert de clôture prévu le 14 mai à Santiago du Chili.

Le groupe a déclaré dans sa lettre vendredi que dans les semaines à venir, il informerait les nouvelles dates de ces concerts, et que les billets déjà acquis seront valables pour le jour où chacun d’eux est prévu.

“Nous regrettons profondément cette douloureuse circonstance et espérons qu’elle sera résolue favorablement le plus rapidement possible”, a indiqué le groupe dans sa lettre.

“Total Thanks” _ la première tournée de Soda Stereo sans son défunt chanteur Gustavo Cerati, et aussi la première depuis leur tournée de retrouvailles de 2007, une décennie après leur séparation _ a commencé le 29 février à Bogotá et a traversé Lima avant atteindre le Mexique, où il a joué devant des milliers de personnes à Tijuana, Guadalajara et, jeudi soir, à Mexico.

Ses membres survivants, la bassiste Zeta Bosio et le batteur Charly Alberti, ne commenteront pas pour le moment, a déclaré leur publiciste. Mais dans une interview téléphonique avec l’Associated Press après sa présentation à Lima, Alberti a répondu à une question sur la façon dont ils faisaient face à la situation du virus, qui n’avait pas encore entraîné de changements dans l’agenda du monde du divertissement en Amérique latine.

Écoutez, nous essayons d’être logiques. Vous devez également comprendre ce qui se passe, toutes les mauvaises informations qui existent. Il reste encore un long chemin à parcourir avant que cela ne devienne un problème vraiment grave. Oui, il faut faire attention. Donc entre le “oui il faut faire attention” et la dimension de ce qui va se passer ou de ce qui peut arriver, vous n’en avez toujours aucune idée “, a expliqué le musicien.

“Mais bon, nous devons prendre des précautions, donc nous prenons les mesures logiques de l’affaire et sans avoir peur car la vérité est que nous croyons que nous n’avons toujours pas cette folie et que nous et le public n’avons pas à entrer dans la folie extrême de ce qui est vécu” “Il a ajouté.

Pour la plupart des gens, le nouveau coronavirus ne provoque que des symptômes modérés, tels que fièvre et toux. Chez certaines personnes, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé préexistants, cela peut provoquer des maladies plus graves comme la pneumonie.

Presque tout le monde se remet du nouveau virus. Selon l’Organisation mondiale de la santé, ceux qui présentent des symptômes bénins se rétablissent en deux semaines environ, tandis que ceux qui souffrent d’une affection plus grave peuvent prendre de trois à six semaines pour récupérer.

“Total Thanks” est un spectacle ambitieux qui rassemble Alberti et Bosio avec Cerati sur scène à travers des vidéos de la chanteuse. Il compte également 14 musiciens invités _ certains en personne, d’autres à l’écran _ dont Juanes, Mon Laferte, Rubén Albarrán, Andrea Echeverry, León Larregui, Draco Rosa et Gustavo Santaolalla, en plus du fils de Cerati, Benito.

Alberti a dit que cette première réunion avec le public à Bogotá et plus tard à Lima était “vraiment très excitante, plus compréhensible que c’était un spectacle avec un long temps de préparation”. Il était impatient de poursuivre la tournée, qui, selon lui, serait “la dernière fois qu’ils pourront voir les trois (membres de Soda) au sommet d’une scène, bien que de manière virtuelle”.

Cerati est décédé en 2014 à Buenos Aires à l’âge de 55 ans. Il avait passé quatre ans dans le coma après avoir subi un accident vasculaire cérébral (AVC) lors d’un concert au Venezuela.

Soda Stereo a été fondée dans la capitale argentine en 1982 et est devenu l’un des groupes de rock les plus influents en espagnol, avec des albums tels que “Sueño Stereo”, “Rudo blanco”, “Dynamo” et son classique MTV Unplugged “Comfort and music” voler », et des chansons comme« De la musique légère »,« Dans la ville de la fureur »et« Aveugle américain ».

