Sofía Belmar devient la première femme à présider l’AMIS

Mexico.- L’Assemblée générale de l’Association mexicaine des institutions d’assurance (AMIS) a élu Sofía Belmar Berumen à la présidence pour la période 2020-2021.

Lors de sa manifestation, Sofía Belmar a déclaré que “l’assurance est un outil de protection économique qui contribue au bien-être des familles, des entreprises et du gouvernement face à différents risques”.

Sofía Belmar, en tant que nouveau président de @AMIS_mx, a expliqué qu’étant donné la situation actuelle dans le pays, le secteur des assurances réitère sa totale volonté de collaborer avec les autorités et de protéger les familles mexicaines. # COVID19 #SectorAsegurador #NuevoPresidenteAMIS

– AMIS (@prensAMIS) 16 avril 2020

Le nouveau président a indiqué que 221 cas d’assurés qui avaient demandé 79 millions 600 000 pesos ont été traités jusqu’à présent après avoir reçu un coronavirus.

Il a également précisé que la somme la plus élevée réclamée par un assuré était de 9 millions 888 mille pesos, tandis que la somme moyenne par sinistre s’élevait à 347 mille pesos.

Aujourd’hui, 99% des assurés sont couverts contre le risque de Covid-19, a-t-il déclaré.

Actuellement, 10,6 millions de personnes sont couvertes par les principaux frais médicaux du pays, ce qui représente 15,9% des primes du marché.

L’industrie de l’assurance est engagée au Mexique et concentre ses efforts sur la protection et l’inclusion financière des familles les plus vulnérables afin qu’elles retrouvent plus rapidement la stabilité économique face à la maladie, à la perte de leur source de revenu, aux dommages à leurs actifs, à une catastrophe naturel ou une autre éventualité, a souligné Belmar.

En outre, la première femme qui préside l’AMIS, a souligné que “les temps actuels nécessitent des réponses coordonnées de tous les secteurs de la société, donc, compte tenu de la situation actuelle dans le pays, le secteur des assurances réitère sa totale volonté de collaborer avec les autorités et continuer à protéger les familles mexicaines. “

La nouvelle présidente de @AMIS_mx, Sofía Belmar, a plus de 28 ans d’expérience dans le secteur des assurances et est la première femme à présider l’association 80 ans après sa création. #NewPresidentAMIS #SectorAsegurador

– AMIS (@prensAMIS) 16 avril 2020

Il est important de souligner qu’avec sa nomination, la présidente de l’AMIS représentera l’association des assureurs devant le Business Coordinating Council (CCE), avec lequel pour la première fois de son histoire, l’une des sept grandes organisations sera dirigée par une femme.

Seven24.mx

ebv

La poste Sofía Belmar devient la première femme à présider l’AMIS apparue en premier sur Siete24.