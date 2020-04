– Sofía Castro efface les rumeurs sur leur relation amoureuse

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Bien que dans les derniers jours de mise en quarantaine par le coronavirus, Sofia Castro et son fiancé Pablo Bernot Ils se sont vantés de leur amour pour les quatre vents, à travers les réseaux sociaux, certaines rumeurs ont également émergé qui indiquaient que le couple avait pris fin.

Cependant, l’actrice, qui a toujours été caractérisée par sa grande transparence dans sa vie et parle ouvertement, est venue nier toute cette information diffusée dans certains médias, elle a donc expliqué clairement comment se passe sa relation amoureuse et a effacé tout doute qui existe à cet égard.

L’actrice et son petit ami ont fait une dynamique avec leurs followers à leur septième mois d’anniversaire en tant que petits amis et lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait le plus gêné à son sujet, Bernot a répondu: «Sofia change de vêtements 758 fois et j’ai déjà vous en avez marre ».

Quelques disciples de la fille de Angelica Rivera ils ont interprété cette réponse comme un signe de problèmes possibles entre le couple.

Grâce à son compte Twitter officiel, la nièce de Veronica Castro Il a répondu à certaines des publications qui faisaient écho à ces rumeurs et a rejeté avec force tout ce qui est dit sur leur relation.

Oh quelle chanson! Ils ne peuvent pas supporter une blague, hahaha blague … plus d’amour et moins de potins “, a écrit la fille de José Alberto «El güero» Castro, et a cité un tweet d’une publication qui se demandait si sa cour était toujours debout.

Oooo la chanson ne supporte pas une blague, blague hahaha… .. plus d’amour et moins de potins ❤️❤️❤️❤️ https://t.co/8X4kAZyPN1

– Sofia Castro (@ sofia_96castro) 11 avril 2020

Plus tard, la célèbre femme de 23 ans est revenue pour répondre à un autre médium qui a répondu aux rumeurs sur sa cour avec Bernot, montrant que malgré ce qui se dit, elle le prend de bonne humeur.

“Mon Dieu! C’est pourquoi nous ne montrons pas plus de votre vie privée, car ils récupèrent tout simplement hors de votre contexte. Comme mon @JoseRamonHerdez le dit «ora pior». Plus d’amour … moins de commérages », a partagé l’artiste, citant son styliste.

Hahahahahahahaha mon Dieu !!!!!!!!! C’est pourquoi nous ne montrons pas davantage votre vie privée, car les namas sortent tout de votre contexte. Comme le dit mon @JoseRamonHerdez PRIEZ PLUS DE PIOR. Plus d’amour … moins de salutations de potins 🙂 https://t.co/m6HBpLMYU9

– Sofia Castro (@ sofia_96castro) 11 avril 2020

Il ne fait aucun doute que la quarantaine à laquelle Sofia et son petit ami se sont volontairement soumis les a rapprochés et les a également aidés à montrer un peu de leur romance sur les réseaux sociaux.

Il y a quelques jours à peine, Castro a partagé quelques vidéos dans lesquelles il est vu en train de raser Pablo, un défi devenu viral ces jours-ci, dans lequel une grande partie de la population mondiale est enfermée et attend Fin de la crise sanitaire des coronavirus.

Pendant tout ce temps, Sofia et Pablo continuent de renforcer leur amour et de profiter de la belle relation qu’ils entretiennent depuis plus de sept mois. Il suffit de regarder leurs profils sociaux où le couple aime partager quelques aperçus de leur parade nuptiale, et les messages romantiques sont souvent dédiés, ils partagent de beaux instantanés de leur amour et de leurs moments les plus spéciaux.

C’était en septembre de l’année dernière, lorsque la protagoniste des feuilletons a rendu publique sa relation avec Pablo Bernot, un jeune entrepreneur hôtelier.

Il a six ans et ils se sont rencontrés dans un restaurant, selon l’actrice racontée en novembre dernier à travers une vidéo sur Instagram, ils sont les protagonistes d’une histoire d’amour, au second regard.

«Je l’ai rencontré il y a sept ans à l’ouverture d’un restaurant, il m’a été présenté et littéralement aucun de nous n’a fait attention. Puis, il y a environ deux ans, je l’ai rencontré au Baby ’O, déjà plus âgé, il m’a demandé mon téléphone. Lors de la réunion, le net, Pablo m’a cherché à nouveau, il a répondu à une histoire sur Instagram, j’ai répondu et il m’a demandé: “ Avez-vous toujours le même numéro? ”, Et j’ai dit: “ Non! ”, Et Je lui ai envoyé le même numéro “, a déclaré Castro avec enthousiasme.

L’histoire d’amour continue donc pour le couple et ils gaspillent l’amour. Cupidon les a très bien tirés.

IL PEUT VOUS INTÉRESSER:

Sofía Castro a dédié un message émotionnel à sa mère, Angélica Rivera

Angélica Rivera est réapparue sur Instagram et avait l’air spectaculaire

Sofía Castro a chanté un single de Banda El Recodo au sommet de ses poumons

REGARDER SUR LA VIDÉO: Sofía Castro a montré son talent vocal au rythme du groupe