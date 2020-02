Sofia Suescun a mangé du poisson cru dans ‘Survivors’ pour ne pas le partager avec ses camarades de classe

Sofía Suescun est considérée comme la reine des réalités pour avoir remporté les deux Telecinco les plus importants: «Big Brother» et «Survivors». Il n’a donc pas hésité à montrer ses connaissances en donnant des conseils à son frère, Cristian Suescun, avant de partir pour le Honduras. Le jeune homme a fait ses débuts en tant que concurrent de «Survivors 2020» ce jeudi 20 février, mais non sans avoir reçu les conseils précédents de sa sœur et de sa mèreMaite Galdeano.

Sofía Suescun, Cristian Suescun et Maite Galdeano

«Femmes et hommes et vice versa» a publié quelques vidéos dans lesquelles les Navarrais apparaissent et proposent diverses suggestions pour affronter avec succès la réalité de la survie. “Vous allez sur une île, vous ne partez pas en vacances. Il n’y aura rien dans les supermarchés et rien de ces ribeye que vous mangerez. Je veux voir que tu as la veine de Maite et Sofia“Galdeano l’a averti, qui lui a également conseillé de rester calme:” Lorsque vous êtes en détresse, souvenez-vous de moi, allongez-vous et prenez l’air. “Puis Suescun a fait une apparition pour transmettre ses connaissances issues de son expérience dans le concours publié en Telecinco y Cuatro: “Pensez à vos faiblesses et ne les montrez pas. La concentration est très importante. Quand vous voyez que vous ne pouvez pas faire plus, c’est là que vous pouvez faire plus. “

Cristian a avoué que ce qui lui coûterait le plus, c’était de souffrir de la faim et de la survie. C’est alors que Sofia a dévoilé quelles étaient ses méthodes et ses habitudes alimentaires pour lutter contre l’appétit féroce. “Quand tu seras là, toutes les conversations que tu auras vont porter sur la nourriture. Mon truc si j’avais faim était de me remplir l’estomac. Manger le riz lentement et, honnêtement, j’allais pêcher pour toi et manger le poisson seul.” , il lui a conseillé de confirmer plus tard qu’elle l’avait fait et que parfois Il est venu manger du poisson cru pour éviter d’être vu par le reste de ses compagnons en l’emmenant à la plage.

Au plaisir de rencontrer Cristian

Sofía et Maite ont affirmé qu’ils voulaient connaître Cristian un peu plus dans la réalité, car ils se sont séparés de lui quand il avait 16 ans et ils considèrent que beaucoup de choses ont été perdues. “Cette séparation m’a fait ne pas savoir beaucoup de choses sur mon fils. Maintenant, nous sommes super. Il s’est installé à Madrid, a trouvé du travail et rentre à la maison pour manger. Nous sommes très bien “, explique Galdeano optimiste. Et la désormais petite amie de Kiko Jiménez a également déclaré qu’elle était impatiente de découvrir de nouvelles facettes de son frère:” Je veux vraiment le rencontrer, le voir apprécier, voir comment il réagit. Je veux dire “c’est mon frère”, voyons que la force vient de la famille“.

.