Sofia Vergara rejoint America’s Got Talent et écrit l’histoire latine

Sofia Vergara est la nouvelle juge de la saison 15 de America’s Got Talent. La star latine se joindra à la compétition de spectacles de talents fraîchement sortie de sa course de 11 ans sur Modern Family. Le public connaît la personnalité extravertie de Vergara, ce qui lui permet de s’intégrer parfaitement au jury. Vergara rejoindra Heidi Klum, qui revient au spectacle principal après avoir pris une saison de congé.

Sofia Vergara | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Le reste du jury comprend Simon Cowell et Howie Mandel. Terry Crews sera également de retour en tant qu’hôte du hit estival de NBC.

«Je suis tellement excité d’être de retour à l’AGT avec Simon, Howie et Terry. Le fait que Sofia Vergara nous rejoigne est la cerise sur un gâteau déjà délicieux », a déclaré Klum dans un communiqué.

Vergara se joint à AGT est une histoire de moment car elle est la première star latine à effectuer des tâches de jugement sur le spectacle de talents. L’actrice colombienne a publié une photo sur Instagram avec l’ordre des sièges: Simon, Sofia, Heidi et Howie.

“Je suis tellement heureux de rejoindre ma nouvelle famille sur AGT”, a déclaré Vergara. «C’est un nouveau chapitre passionnant pour moi et je suis extrêmement fier d’être le premier juge latin de la série. J’ai hâte de regarder tous les nouveaux talents et de m’amuser avec vous tous! “

Les dirigeants sont heureux pour Sofia Vergara

Vergara apportera sûrement une ambiance différente au spectacle avec sa personnalité et son humour originaux. La dynamique va sûrement changer et il sera intéressant de voir son interaction avec Cowell. Les dirigeants de NBC sont ravis de Vergara sur AGT.

«L’énergie contagieuse et l’esprit vif de Sofia se marieront parfaitement avec les favoris de retour Heidi, Simon, Howie et Terry. À la fois actrice respectée et entrepreneure à succès, elle incarne le rêve américain synonyme de la scène transformatrice de l’AGT », a déclaré Meredith Ahr, présidente, Alternative & Reality Group, NBC Entertainment.

“Alors que nous entamons notre 15e saison, nous sommes ravis d’accueillir Sofia dans la famille AGT”, a déclaré Trish Kinane, présidente de Entertainment Entertainment, Fremantle. «Nous sommes également ravis du retour de l’incroyable Heidi Klum et nous nous réjouissons de beaucoup de plaisir alors que ces femmes dynamiques et accomplies se joignent à Simon, Howie et accueillent Terry Crews pour inspirer les participantes dans une série amusante et imprévisible.»

Départ de Gabrielle Union et Julianne Hough

America’s Got Talent a subi un contrecoup à la fin de la saison 14 après que Gabrielle Union et Julianne Hough ont quitté la série après une saison en tant que juges. Bien que cette dernière ait déclaré qu’elle n’avait aucun problème avec la production, il y avait des rumeurs selon lesquelles Union.

La star de Bring it On a exprimé ouvertement ses inquiétudes concernant les blagues racistes perçues, Cowell fumant à l’intérieur, entre autres. Selon Variety, les initiés ont qualifié l’environnement AGT de «culture toxique».

Dans un tweet daté du 4 décembre, Union a déclaré qu’elle avait eu une réunion au sujet de ses préoccupations avec l’AGT. Même si elle n’a pas donné de détails sur ce qui a été discuté, Union a estimé qu’elle était enfin entendue.

«Nous avons eu une longue réunion de 5 heures, et ce que je pensais être, productif hier. J’ai pu, encore une fois, exprimer ma vérité non filtrée. J’ai dirigé avec transparence et mon désir et mon espoir de réels changements », a-t-elle tweeté.

Vergara s’inscrivant pour être juge sur AGT pourrait bien être l’équipe de production et le réseau écoutant les notes d’Union.