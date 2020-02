Sois belle! Apprenez à laver vos vestes en cuir avec cette astuce simple

Les vestes en cuir vous donneront de l’importance à chaque fois que vous les portez, n’hésitez pas à les utiliser pour un événement entre amis ou une sortie cinéma avec un être spécial

20 février 2020

Les vestes en cuir ne sont jamais démodées, au contraire, elles sont devenues une tendance pour ce 2020, cela est dû à l’impolitesse et à l’élégance qu’elles transmettent et sont parfaites pour n’importe quel look grâce à cela, il est courant de les voir chez les hommes et les femmes.

Les vestes en cuir d’origine peuvent durer des années en bon état, mais les imitations ne durent que quelques mois, même si elles sont de bonne qualité, elles doivent être bien entretenues, c’est pourquoi dans cet article, nous vous montrerons comment les laver.

Pour laver la veste en cuir sans la mettre en danger, vous devez le faire à la main, dans un récipient moyen, vous devez introduire la veste, puis remplir le récipient d’eau tiède et d’un détergent doux, laisser agir 20 minutes

Après 20 minutes de trempage, vous devez essuyer doucement un chiffon humide de manière circulaire sur la tache jusqu’à ce qu’elle disparaisse, puis vous devez remettre la veste dans une eau chaude et propre sans aucun produit chimique.

Pour le terminer, vous devez le mettre dans le sèche-linge ou vous pouvez également l’étaler à l’extérieur pour qu’il sèche naturellement, si vous allez le tendre au soleil, vous devez faire attention d’avoir enlevé les produits chimiques car avec le soleil il peut être taché.