Sois belle! Découvrez comment peindre les cheveux naturellement avec du miel

Changez de look sans vous exposer à des produits chimiques nocifs qui affectent votre santé

9 mars 2020 07:06

Les colorants capillaires sont une alternative nocive et dangereuse pour un changement de look, cela est dû à la grande quantité de produits chimiques qu’il contient qui peuvent affecter votre santé à long et moyen terme.

C’est pourquoi récemment les teintures capillaires faites avec des produits naturels sont devenues très populaires, ce qui ne peindra pas vos cheveux, mais si elles pouvaient éclaircir une ou deux nuances plus claires.

Ingrédients

2 tasses de vinaigre de cidre de pomme

1 tasse de miel

1 cuillère à soupe d’huile d’olive extra vierge

1 cuillère à soupe de cannelle

préparation

Dans un grand bol, vous devez mélanger la cannelle, l’huile, le miel et le vinaigre de cidre de pomme jusqu’à homogénéisation, cette pâte sera appliquée sur vos cheveux puis vous devez la couvrir avec un bonnet ou une serviette pendant environ 45 minutes.

Après le temps, vous devez retirer le masque avec beaucoup d’eau froide et vous assurer qu’il n’y a pas de résidu du mélange dans les cheveux. Les résultats sont visibles dès que les cheveux sont secs.

